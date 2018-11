De naranjas, peras y manzanas

Cuando veo las buenas intenciones del gobierno del joven presidente Iván Duque sobre la economía naranja, se me viene a la mente un dicho popular que mi abuelo don Salvatore Ferrara repetía a cada rato: “De buenas intenciones está pavimentado el piso del infierno”. Y no por el Presidente, sino por el sistema neoliberal vigente, que no permite pensar en algo que no dé ganancias, y a corto plazo. Quiero estar seguro de su buena energía (naranja) y su voluntad de estar a la par de los países más desarrollados, que ya consideran la cultura una inversión, mas no un gasto suntuario.

Hace unos días, mi amigo Christian Schrader, director de la Escuela de Publicidad de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y fundador del famoso encuentro Alma de la Tierra, declaró: “La publicidad es posiblemente la disciplina en la sociedad en la que encontramos inspiradores ejemplos de emprendimiento en industrias culturales, apoyando el desarrollo de nuevas ideas en temas relacionados con el arte y la cultura. Este fenómeno social es posible gracias al ingrediente creativo que lleva la creación de estrategias publicitarias para impulsar las empresas nacientes”.



En una columna que escribí el mes de agosto del año pasado, ‘De naranja a castaño oscuro’, me quejaba del presupuesto de Mauricio Cárdenas, que le lanzó una puñalada trapera al mundo de la cultura, afectando una partida ya miserable para golpear el cine, la televisión pública, la industria editorial, la poesía, la literatura, el arte dramático y otras veinte disciplinas que para subsistir dependen del financiamiento. Además del recorte al deporte nacional en su momento más excelso.



Y todo porque dizque había vacas flacas. ¿Pero ahorrar para qué? ¿Para que unos políticos corruptos o unos jueces inimputables se aprovechen del dinero público en cantidades inimaginables?



Espero que el presidente Duque encuentre las necesarias alianzas parlamentarias para lograr la aprobación de todos sus proyectos y reúna sus fuerzas alrededor, especialmente de los que atienden la cultura y la educación. Y que escuche a los estudiantes que se están manifestando en aras de conseguir el presupuesto justo para mejorar la educación en todos sus niveles y logre convencer a los de su partido, que lo eligió, de que lo apoyen en su deseo de servirle al país. Está bien no usar la ‘mermelada’, pero necesita tener mayorías parlamentarias para gobernar.