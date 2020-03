Cuando mi viejo amigo, de los primeros que tuve en Colombia, Jorge Restrepo, sabio del grupo, decano de filosofía, me dijo en la escalera de los Andes con aire profesoral hace un millón de años: “Cui prodest scelus is fecit,” (quien se beneficia cometió el delito), pensé que iba a disertar sobre Cicerón, autor de este aforismo, pero no, fue un consejo por la vida; me sugirió que en el momento de investigar los hechos, siempre averigüe quién se beneficia.

Y en estos días, cuando me duele Italia, y más me duele Nápoles y aún más me duele Cartagena, me estoy preguntando quién se beneficia de este caos causado por el tal coronavirus, que ha puesto de rodillas al mundo entero. Sí, el peligro es real, y hay que cuidarse, pero la madre Tierra, durante su larga y atribulada vida, ya ha soportado dos fiebres españolas y pestes bubónicas y cóleras, y en mi ciudad natal la famosa influenza y el H1N1 han renacido a nueva vida. Así que el coronavirus –qué nombre tan frondio, como diría Casas– es también un fenómeno mediático y de las redes, y siempre hay que averiguar quién se beneficia. ¿O de verdad creemos que este es un problema para los 8.000 millonarios en dólares, en cuarentena en sus mansiones?



El problema, como siempre, es de Pablo Pueblo. Quiero insistir en esta columna sobre divulgar los datos de la Organización Mundial de la Salud acerca de las 10 primeras causas de defunciones en el mundo y sus números, que son impresionantes. Cardiopatía isquémica y accidente cerebrovascular. Infarto, 15,2 millones. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (epoc), 3 millones; mientras, el cáncer de pulmón, junto con los de tráquea y de bronquios, 1,7 millones; por diabetes, 1,6 millones. Las muertes atribuibles a la demencia se duplicaron con creces, lo cual hizo que esta enfermedad se convierta en la quinta causa de muerte en el mundo. Las infecciones de las vías respiratorias inferiores continúan siendo la enfermedad transmisible más letal: causaron 3 millones de defunciones en todo el mundo.



El coronavirus nada más lleva unos 8.800 muertos, pero el miedo es por el contagio, que puede multiplicarse exponencialmente. Pero que algún matemático amigo haga bien las cuentas. De pronto Sergio Fajardo me explique por qué 5’700.000 muertos solo de las coronarias todos los años no despiertan la misma preocupación neurótica de gobiernos y fondos monetarios, que con menos de 9.000 muertos han volcado el mundo al revés. Cui prodest...



Salvo Basile