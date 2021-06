“Aprender a envejecer otorga un nuevo significado a la vejez, no como fin de la vida, sino el comienzo de una nueva etapa que podemos diseñar para que sea enriquecedora y disfrutable”.

Cuando llegas a los ochenta no puedes creer lo que ves en el espejo todas las mañanas, una visión familiar pero que se te hace tan diferente de la imagen que tienes adentro de ti mismo, y entiendes que el tiempo no es sino una falacia, no puede ser que hayan pasado más de 60 años desde que pisaste unas tablas, que llegaste a Colombia hace más de medio siglo, que tienes un hijo mayor de 50 años, que eres el más viejo de todos los más viejos de la historia de tu familia, que conociste un mundo sin televisión, que jugaste fútbol en la calle; el bellísimo Viale Elena, que hoy en día está intransitable por la cantidad exagerada de automotores; que ya de viejo te llegaron la bendición del internet y el descubrimiento de un nuevo dios que todo lo sabe, la red.



Estoy orgulloso de mi octavo piso: aunque el cascaron esté un poquito malogrado, el piso de arriba está al 100, bueno, gracias también al señor Google, que viene a ser mi memoria inmediata cuando lo senil borra recuerdos vecinos y lejanos, y gracias también a una cantidad de ejercicios para la memoria, la velocidad, la lógica, la matemática, que son el regalo de la www para los de la cuarta edad.



Sí, señor, qué suerte la nuestra, qué suerte la de estos nuevos viejos del siglo XXI que tenemos la posibilidad de ejercitar la mente y mantener activas nuestras neuronas solo frente a la pantalla de un portátil o de un iPad. Y qué suerte también la de haber conocido un mundo diferente, la de haber pisado unas tierras vírgenes, un mundo que todavía era a la medida del hombre, unas ciudades que no habían sucumbido a los embates del progreso-regreso, que todavía no habían sufrido la revolución del cemento.



Conocí Cartagena cuando había nada más que 5 edificios y cuando había tráfico, en la San Martín contábamos 48 carros apenas. También nos tocó vivir una interrelación diferente con nuestro prójimo. En nuestro tiempo no había tanta intolerancia. Hicimos el Mayo francés, Woodstock, la caída del muro, sin violencia, sin muertos; hasta los años de plomo de las Brigadas Rojas italianas no causaron tanta sangre. Y me quedo con Jorge Luis Borges (1899-1986), quien decía que la vejez debe ser la etapa más feliz de la vida, pues el animal habrá muerto y solo quedarán el hombre y su alma.



Salvo Basile