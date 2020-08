El rey está desnudo

Mi padre votó en el referéndum de 1946 por conservar la monarquía de los Saboya, así que en mi casa se hablaba mucho de reyes.

Los Borbones estuvieron en mi imaginario desde los tiempos de primaria. Los Borbones de Nápoles llegaron por una mujer, la italiana Elisabetta Farnese, que se casó con el rey español Felipe V, que era viudo: el rey, ya enfermo y en perpetuo estado de depresión, acabó dejando las riendas del reino casi por completo en sus manos.



Así nació en Italia el reino de Nápoles y Sicilia, un reino autónomo e independiente de potencias extranjeras, que más tarde se llamaría el reino de las Dos Sicilias. Así comenzó la dinastía de los Borbones de Nápoles: una casa que, a pesar de ser una costilla de los Borbones de Francia, llegó a ser muy italiana con el tiempo (sus reyes inclusive hablaban en dialecto napolitano). Italiana y con una política exterior inspirada en una gran independencia de otras potencias, incluso de la española.



Ya en estos tiempos, cuando Cartagena cumplía sus 450 años de fundada, el rey Juan Carlos envió a su hijo, el príncipe de Asturias, de apenas 15 años, quien fue invitado de honor a la ceremonia de aniversario de la ciudad Heroica, y no pueden imaginar mi emoción cuando para el programa de Eduardo Lemaitre para la Presidencia de la República, que estábamos produciendo con Juan Lemaitre, me tocaría hacerle una toma al joven príncipe. En ese calor tropical, con 90 de humedad y las luces de la filmación, el joven príncipe apareció en todo momento elegante, fresco y sin una gota de sudor, se portó como un verdadero rey.



Pensé en mi padre y me atreví a darle la mano. Hoy, tantos años después, me siento muy apenado por lo que le está sucediendo al rey emérito y se me vino a la mente esta fábula de mi infancia en la que un emperador, víctima de unos sastres timadores, se presenta en la corte con un vestido inexistente, y ninguno de los cortesanos le dice la verdad sobre su traje hasta que un niño grita: “El emperador está desnudo”.



Esta misma maldad le hicieron al rey Juan Carlos. Ninguno de sus cortesanos asesores le dijo la verdad sobre estos negocios y estos sospechosos regalos de los jeques, y lo dejaron caer en una trampa por pura lambonería.



¡A la guandoca esos inútiles, Majestad! ¡Como hizo el emperador!



