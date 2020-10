El miércoles 14 de octubre 2020 se efectuó el lanzamiento de la nueva campaña de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco). Bajo el lema ‘#Bajemos la bandera del hambre’, y en el marco del Día Mundial de la Alimentación, esta iniciativa busca sumar a todos los sectores en el combate al hambre y la desnutrición en el país.

Según el Programa Mundial de Alimentos, en octubre de este año 10,9 millones de personas tienen alimentación insuficiente en Colombia; según el Dane, el 32 % de los hogares en Colombia están comiendo tan solo una o dos comidas al día. Frente a esa realidad, Abaco ha redoblado esfuerzos en la recuperación de excedentes alimentarios de comercio, empresas e, incluso, de hogares para distribuirlos a las comunidades que no disponen de acceso a una comida diaria, nutritiva y saludable.



Abaco, a través de sus 22 bancos de alimentos, ha entregado desde el inicio de la cuarentena cerca de 40.000 toneladas de alimentos a más de 1’800.000 personas en situación de vulnerabilidad. Su labor no se detiene, y con la puesta en marcha de la campaña ‘Bajemos la bandera del hambre’ busca reimpulsar la atención al 54,2 % de la población colombiana que vive en inseguridad alimentaria. Es el momento de unirnos por quienes más lo necesitan.



Cuando conocí al padre Daniel Saldarriaga decidí dedicar estos últimos años de vida a la beneficencia. Por eso fundamos Corazón Contento, y a través de Corazón Contento estamos distribuyendo alrededor de 1.200 almuerzos semanales a niños y adultos de la tercera edad. El ejemplo de los Bancos de Alimentos se ha vuelto un aliciente para seguir una tarea muy difícil y muy costosa; estamos consumiendo alrededor de 20 kilos de arroz diario, más la proteína, la fruta, etc. Y todo con las donaciones de particulares, amigos y conocidos generosos. Pero las donaciones en el caso del comedor social deben ser continuas, los niños comen todos los días y todos los días hay que comprar el arroz. Por eso invitamos a las personas y a las empresas colombianas a donar a Fundación Corazón Contento, cuenta de ahorros Bancolombia 98700000483, a que apoyen la campaña y ayuden a que bajemos juntos la bandera del hambre; https://ayuda.abaco.org.co. Se puede donar dinero, pues con él se comprarán alimentos no perecederos que ayuden a mejorar las condiciones nutricionales de la personas en condición de vulnerabilidad. Recuerden la encíclica Fratelli tutti.



Salvo Basile