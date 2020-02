Cine en China

Cuando mi mejor amigo, el productor italiano Sandro Silvestri, artífice del lanzamiento de Sergio Cabrera a la escena cinematográfica internacional, estaba festejando el inicio de su primera película, coproducción ítalo-china, su dicha fue destronada por el maldito coronavirus. No solo se suspendió la filmación de la película, sino también todos los trabajos para lograr un acuerdo de coproducción para un mercado enorme como el chino, que es un gran consumidor de películas, especialmente del género de la comedia.

El virus se descubrió en los 60, pero sus orígenes precisos son aún desconocidos. El coronavirus, así llamado por su forma semejante a una corona, provoca diferentes enfermedades, desde un resfriado hasta una forma grave de neumonía. Los casos confirmados, según las autoridades sanitarias chinas y de los otros países donde hay contagios ciertos, son más de 28.000 en 28 países. El balance de las víctimas de la epidemia hoy ha subido a 563, con dos decesos fuera de la China.



A raíz de esta epidemia, que no es pandemia todavía, todos los gobiernos del mundo han decidido casi que borrar a China del mapa mundial: vuelos cancelados, personal extranjero que regresa a sus países de origen. Casi se ha desarrollado una especie de racismo contra nuestros hermanos asiáticos. Las autoridades deportivas se preocupan por el brote del nuevo coronavirus de Wuhan, y se encuentran ante la disyuntiva de suspender o no la realización de eventos que causan grandes aglomeraciones de público. Ya se han suspendido los Mundiales de Atletismo de Nankín y otras competiciones previstas en China para esta primavera.



La Fórmula 1, Gran Premio de China, programado en Shanghái para el 19 de abril, está en suspenso por el anuncio del Comité Deportivo de la ciudad. Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio (del 24 de julio al 9 de agosto) miran con temor el brote. Varias competencias de clasificación han sido ya trasladadas a otros países. La Comisión Europea acaba de suspender los viajes de todos sus funcionarios hacia o desde la China. Lo mismo ha hecho British Airways, al cancelar todos los vuelos a ese país. United Airlines también había cancelado sus frecuencias con Pekín, Shanghái y Hong Kong. Hasta Lion Air Indonesia, la más importante compañía aérea del sudeste asiático, canceló sus vuelos a China. Me pregunto: ¿dónde está la solidaridad mundial?



Salvo Basile