La tenencia del ciberespacio en el mundo se parece mucho a la tenencia de la tierra en Colombia, donde muy pocos poseen la mayoría de los terrenos cultivables. Así pasa en la red y este es el tema del Ficci 62, ciberfeudalismo y la relación entre los terratenientes digitales (Facebook, Twitter Google, etc.) y el campesinado electrónico (usted y yo) que, ilusionados con la falsa gratuidad de estas cómodas herramientas, obedecemos ciegamente a estos nuevos “grandes hermanos”.



Pero el festival es mucho más que la muestra cero...

Quiero comenzar con los números, que siempre llevan la verdad: el comité de curadores, presidido por Alessandro Basile, ha visionado más de 1.500 películas en las que predominan temas como la familia, el territorio, la propiedad, los vacíos emocionales, la ruralidad, parámetros para escoger las 160 seleccionadas de 56 países, 27 estrenos mundiales, 48 estrenos latinoamericanos, 32 estrenos nacionales, además de la programación de cine en los barrios, que va a recibir la programación de Anafe con su festival de festivales.

En la rueda de prensa para presentar el Ficci, la ministra relámpago, Patricia Ariza, declaró: “Es hora de conformar grandes movimientos de pensamiento para que desde Latinoamérica y Colombia le hagamos propuestas culturales al mundo”... Qué desperdicio haber dejado escapar semejante monumento para el Ministerio de Cultura, pero, como dice Julito, la “política es dinámica”...

Y no podían faltar las críticas a este experimento, “el que no sabe es como el que no ve”. A raíz de un intento de polémica alrededor del afiche del Ficci 62, el equipo nos explicó el iter de la creación del afiche, que nació de un diálogo de los creativos con la inteligencia artificial de Craiyon. Sesiones de varias semanas en donde, con distintas combinaciones de palabras escritas en la aplicación mencionada, la inteligencia artificial interpretó y devolvió cientos de propuestas pictóricas. Algunos odiadores de profesión descalificaron sin éxito este experimento del Ficci aduciendo la preferencia de la máquina al ser humano. Invitados todos a la exposición ‘Los 62 del 62’, en donde se podrán ver 62 afiches escogidos de los cientos producidos por esta colaboración entre palabras y máquinas.

Bueno, yo les digo que mejor aprender a manejar estas máquinas porque más temprano que tarde todo lo haremos a través de la robótica. A propósito, ¿ya sabían que Italia es el país más desarrollado del mundo en cuanto a robótica?

SALVO BASILE

