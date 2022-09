Carta a papá

Mi papá era un hombre risueño, hablador, cuentista, que raramente perdía la paciencia, pero a mí llego a pegarme duro, hasta a amarrarme afuera en el balcón de la casa por haber faltado dos días de clase en la escuela media Giuseppe Fiorella. Papá decía que el estudio era el trabajo mejor pagado de todos, te da casa, alimentación, vestuario, educación, platica de bolsillo, vacaciones, juguetes, universidad, libros, etcétera.



Es por eso por lo que le estoy escribiendo esta carta al alcalde mayor de Cartagena, “mi papá me quiere”, pues estoy sorprendidísimo de que mi papá no abre los colegios por falta de servicios de limpieza. William, ¿qué te pasa? Más de cien colegios públicos no van a abrir sus puertas por falta de los servicios generales, de aseo en los baños, especialmente. “Estábamos convencidos de que con la llegada de William Dau la situación iba a mejorar, pero parece que estamos viendo más de lo mismo y esa es una gran preocupación que tenemos los rectores, los coordinadores, los estudiantes, la comunidad educativa en general”, se dice.



William: te critico, pero te tengo un plan de contingencia. Muy simple y factible, no solo para los servicios de aseo, sino por la alimentación escolar, como pensar en que una firma sea capaz de hacer bien 25.000 almuerzos saludables en un día, así como una compañía de servicios generales puede tener un ejército de centenares de aseadores. Cada colegio puede organizar unos turnos con las mamás voluntarias y asalariadas. Estoy seguro de que ellas lo harían felices, sabiendo que están colaborando con el bienestar de los hijos y por el PAE. Si en cada colegio se constituye un comité de mamás que hacen mercado y cocinan y sirven comidas calientes para sus propios hijos, se evitan estas raciones industriales que son tóxicas.



En nuestra Fundación Corazón Contento estamos entregando alrededor de 300 almuerzos diarios y, además, atendemos a centenares de niños con clases de manualidades, pintura, lectura y comprensión, todo con trabajos comunitarios, algunas mamás, 8 profesoras voluntarias, 6 cocineras y una directora operativa, la gran Agripina Perea. Con ella podríamos organizarte un comité escolar de aseo y cocina comunitaria. Qué esperan. Te ofrezco mi organización con el ‘Indio’ Gabriel Rodríguez, con Agripina y su ejército, y todo sin cobrarte nada. Pero no se pueden cerrar los colegios por falta de aseo. William, siempre te he apoyado, pero cerrar el colegio no va.

SALVO BASILE

