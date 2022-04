Abril, aguas mil

Con nombre y apellido, quiero presentarles al director de la Oficina de Riesgo y Desastres de la ciudad de Cartagena, Fernando Abello, que todos los años se enfrenta a la catastrófica temporada de lluvias que parece sorprendernos como si no supiéramos que siempre hay problemas de inundación, dizque el jarillón del canal del Dique, la tragedia de La Mojana que se inunda.



(También le puede interesar: Una bofetada a la inclusión)

Miles de hectáreas, miles de millones perdidos por el mismo problema que hubo el año pasado y el antepasado y atrás, en un largo historial que evidencia la incapacidad del Estado de prever y evitar.



Afortunadamente hay gente que no se deja sorprender por las lluvias y están listas para ayudar a los damnificados. Estos son los funcionarios y las funcionarias de la Oficina del Riesgo que, liderados por el gran Fernando, siempre están listos a sortear las emergencias recurrentes de la inevitable temporada de lluvia. Pero depende del ciudadano una parte importante de la prevención. De cada uno también depende el adecuado mantenimiento de los canales y caños de la ciudad. No arrojar basuras a las calles ni al cauce de un canal. Mantener en buen estado los árboles en las riberas de los canales y caños. En un viaje que hice a la Sierra Nevada de Santa Marta noté que las quebradas en territorios indígenas eran de aguas abundantes y cristalina, y en el territorio de los colonos blancos la quebrada casi desaparecía, a raíz de la tala indiscriminada a la orilla del cuerpo de agua, porque la religión de los indios protege la riberas y prohíbe talar aunque sea el mínimo chamizo.



Todos los años, antes de la llegada de la temporada de lluvias la oficina de riesgos hace unas campañas de prevención alertando a los ciudadanos para evitar desbordamientos, que dependen mayormente de nuestra de falta de cultura ciudadana, de sentido de pertenencia, de educación cívica. Pero la culpa también es de contratistas corruptos, que no cumplen a cabalidad los contratos civiles para seguir explotando la cultura de las partidas presupuestales y la danza de los otrosíes.



Cómo es posible que estemos hablando otra vez del canal del Dique. Yo he asistido a más de 5 seminarios donde expertos como José Vicente Mogollón nos han explicado una y otra vez la problemática y las soluciones que cada vez parecen ser las definitivas. No más estudios; se requiere presupuesto, pero no se llega a algo concreto; tal vez sí a otro seminario en el que José Vicente Mogollón en su sabiduría nos vuelva a explicar a mi primo Ramón y a mí lo que nos explicó hace un año.

SALVO BASILE

(Lea todas las columnas de Salvo Basile en EL TIEMPO, aquí)