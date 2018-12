Cuando mi amigo Poncho Rentería, en Cartagena, una mañana esplendorosa me llamó alarmado con su vozarrón todavía más ruidoso, me asusté.

Algo terrible había pasado: “¿Ya viste la página judicial de El Universal?”. De inmediato fui a verla, y me impactaron cinco titulares: ‘A bala y cuchillo matan a dos en El Pesebre. En La Pajarera balean a otro’. ‘A cuchilladas asesinan a un herrero en el barrio Líbano’. ‘De varios balazos ultiman a alias Fernandito, en Turbaco’. Y, a tres columnas: ‘Soldados habrían matado a campesino’.



Efectivamente, entendí el apuro de Poncho y enseguida llamé al profesor Fredy Goyeneche, que hace un magnífico trabajo con el Centro de Observación y Seguimiento del Delito (Cosed), la única fuente oficial en estadísticas de delitos y violencia en el Distrito de Cartagena de Indias.

En la página web del Observatorio se puede ver la situación, y un hecho nuevo que incide sobre el aumento de homicidios en Cartagena, en la actual coyuntura: la llegada constante de inmigrantes ilegales que ya muestran evidencia de que los asocian recurrentemente a hurtos y homicidios.



El profe tiene de todo en su poder: sabe dónde matan, a qué horas, en qué barrio, con qué armamento. El Cosed procesa toda esta información, pero no se sabe por qué: porque en la ciudad más bella de Colombia, en la ciudad que con su turismo les da trabajo a miles de informales, los pobres matan a los pobres.



Y a nivel nacional, la situación es igual o más álgida. Me hacen pensar las estadísticas cuando dicen que la tasa de homicidios ha bajado, y todo el mundo, en especial las autoridades, se alegran porque ha cambiado la tendencia y más burradas de estas.



Pero una de las causas más frecuentes de esta intolerancia asesina es el consumo exagerado de bebidas alcohólicas. Nuestro nuevo Presidente apunta todo su esfuerzo a eliminar la dosis mínima, pero en todas las estadísticas casi nunca aparece un homicidio perpetrado por un marihuanero. Mas, como el de nosotros es un Estado cantinero y tahúr, en el que las entradas por impuesto al licor pagan la educación, y las loterías y otros juegos de azar pagan la salud, no se hace nada al respecto y se prefiere crear el sofisma de distracción de las drogas, cuando el enemigo mayor lo venden en la tienda de la esquina.