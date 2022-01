1, 2, 3, Berlusconi otra vez

El famoso director napolitano Paolo Sorrentino, premio Óscar de la Academia por La Grande Belleza, se ha cimentado con otro personaje a tutto tondo, con la actuación del gran Toni Servillo en la difícil interpretación de Silvio Berlusconi, il Cavaliere. El filme comienza con el periodo de la depresión, alrededor de los años noventa, y cae a propósito con la intención del Cavaliere de presentarse para la presidencia de la República.



(También le puede interesar: Un ‘influencer’ de cien años)

Para no creerlo. Los grandes electores sí están considerando la posibilidad de entregarle a este personaje el primer cargo de la nación, pero sí, los italianos aman a Berlusca por la cantidad de dinero que ha acumulado con sus fábricas de electrodomésticos y su Mediaset, programadora y exhibidora. Además de su presencia en la escena política, ha sido productor de varias películas de éxito. Y, sobre todo, lo pintoresco y lo iconoclasta que puede volverse, especialmente con las mujeres jefas de Estado. Todos recordamos el gesto que tuvo a espaldas de la canciller alemana, comentado y criticado por la flor y nata de la política europea.



Muchos se olvidan de los procesos y las condenas y hablan de persecución de la magistratura. Parece un común denominador acusar a las cortes de persecución política. Pero ¿cuántos son los procesos contra Silvio Berlusconi? Difícil establecerlo. Este político que fue cantante de cruceros y es el quinto más rico de Italia. La leyenda habla de 86 procesos a lo largo de sus 17 años de carrera política de completa anomalía democrática: la reunión, en una misma persona, de la mayor fortuna privada del país y del cargo de primer ministro. Un maestro del espectáculo capaz de mantener unos altos índices de favorabilidad, 4 veces primer ministro, ministro de Relaciones Exteriores, fundador de Forza Italia. Pero el balance es definitivamente negativo para Italia y hasta para Europa.



Tuve la ocasión de encontrar a Berlusconi, el productor de cine, cuando fui llamado por Klaus Kinski como primer asistente de dirección en la película Paganini Kinski. El loco maravilloso me comisionó, el día de firmar un contrato millonario, para ir a decirles a los productores que su Ferrari para llegar a la villa que la producción le había alquilado en la icónica Apia Antica era muy incómodo y que él necesitaba un Bentley para comenzar a trabajar. Un chantaje clásico. El director de producción me envió adonde el productor ejecutivo, quien me acompañó a la oficina del gran Silvio, que escuchó en silencio, hizo unas cuentas, soltó malas palabras en dialecto y ordenó que le dieran el Bentley.

SALVO BASILE

(Lea todas las columnas de Salvo Basile en EL TIEMPO, aquí)