Un criminal muy peligroso

Habría que comenzar por algo tan sencillo como analizar las zonas que las Farc escogieron en su día en La Guajira para concentrarse. Las dos están a tiro de piedra de Venezuela. En Tierra Grata, uno salta por la ventana del dormitorio, camina unos metros, se sube a una mula y en menos que canta un gallo alcanza el santuario chavista y se abraza con Iván Márquez. El excomandante guajiro ‘Joaquín Gómez’ podría explicarlo. Controla ambas zonas y es muy cercano al traqueto y al número 2 de las Farc. Sin su conocimiento, imposible escabullirse.

¿Fue a quedarse con los disidentes o volverá revestido de víctima? Todo es posible en ese circo de tigres y payasos. Santrich es más de lo último. No es serio un tipo que vive fascinado con las rumbas con jovencitas y se corta las venas, pero solo un poquito, para armar un show mediático dándoselas de perseguido. Además, por mucho que la JEP y la Corte Suprema pretendan seguir ayudándole, las pruebas terminarán obligando a recapturarlo. Por eso supongo que baraja quedarse en Venezuela, donde ya pasó largos años.



En cuanto a uno de los tigres, quizá el más peligroso, confirmo que ya está en la disidencia. Hernán Darío Velázquez, alias el Paisa, cerebro de la bomba de El Nogal y del secuestro masivo en Neiva, además de incontables asesinatos y violaciones a niñas que reclutaba, supone una amenaza para el país, un refuerzo brutal para las nuevas Farc-Ep. Sabe de terrorismo y guaridas, no resultará fácil cazarlo porque, además de moverse bien por el Putumayo, conserva poder por el terror que infunde en las áreas del Caquetá en donde siempre fue fuerte.

Pronto, la vía de Balsillas a San Vicente volverá a ser de alto riesgo para foráneos. Yo, desde luego, no se la recomendaría a nadie, y eso que me da pesar con los exguerrilleros que quieren reinsertarse en esa zona y emprendieron nuevos rumbos. Pero la tenebrosa sombra del ‘Paisa’ es alargada, y con él nunca conviene descartar nada. Cuenta además con el apoyo irrestricto de Iván Márquez y de muchos guerrilleros que juegan a dos bandas. Siguen en las zonas de concentración pero mantienen un pie en la disidencia. Cuidado con ellos. Otro día doy detalles.



Ni siquiera pueden dormir tranquilos Timochenko y los de su ala del partido Farc (¿no cambiarán ese maldito nombre?). Conocen mejor que nadie la capacidad sicarial del ‘Paisa’ y su facilidad para poner bombas. Del exjefe de la Teófilo Forero se podrán decir muchas cosas, menos que no sabe de guerras y atentados. Es un enemigo de cuidado.



Parte de la culpa de que ande suelto y esté traficando coca y comandando disidentes habría que achacarla a la cúpula del partido fariano y a la connatural permisividad de la JEP. La Fuerza Alternativa del Común (Farc) conocía de sobra que el ‘Paisa’ no estaba con ninguna paz, igual que Márquez. También apuesto a que alias Romaña se les ha unido, aunque no puedo confirmarlo aún. Lo supongo después de lo que me contaron en la zona de reinserción de Tumaco. Le fascina la plata, conserva propiedades, poder y mando, y le cuesta un mundo dejar el bandidaje.



Ante ese panorama, pregunto: ¿quién hace trizas el proceso de paz? ¿Los que lo criticábamos con argumentos y advertencias que el tiempo ha confirmado o los Márquez que nunca se reinsertaron? ¿La cúpula política del partido Farc, engolosinada con las gabelas propias de los congresistas y cada día más alejada de sus bases? ¿La JEP y sus aliados, empezando por el gobierno pasado?



¿A quién se denuncian los atropellos del ‘Paisa’? ¿A la JEP, que lo encubre? ¿A la ONU, que lo protege? ¿A una Fiscalía que perdió competencias sobre él?



NOTA 1. Me temo que nunca perseguirán al asesino ‘Grannobles’, que lavó su plata y ejerce de ganadero en Apure. Otro criminal blanqueado.



NOTA 2. Lanzo un SOS: el Consejo Superior de la Judicatura ahora impide declarar a los niños abusados para beneficiar a sus abusadores. Increíble.