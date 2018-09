¿Dónde está la plata?

El presidente Duque dice que se justifica que las personas que ganan más de 60 millones de pesos al mes paguen un poquito más. Las personas que están en el 1 por ciento más alto de la distribución del ingreso obtienen el 20 por ciento del ingreso total, y solamente pagan entre 7 y 8 por ciento de su ingreso bruto en impuesto de renta. Los que están en el 0,1 por ciento superior de la distribución de ingreso contribuyen aún menos (4-5 %) (Facundo Alvaredo y Juliana Londoño Vélez, ‘High Income and Personal Taxation in a Developing Economy: Colombia 1993-2010’, ‘working paper’ n.° 13, marzo de 2013, CIPR, y Tulane University).

Entonces no es un poquito más lo que tendrían que tributar los individuos de altos ingresos, sino mucho más, especialmente si al mismo tiempo se reducen los impuestos a las empresas. Dice Paul Krugman en un artículo reciente que las tres razones por las cuales está acentuándose la desigualdad en el mundo son: porque se ha concentrado excesivamente el poder de mercado de las grandes empresas, se han debilitado los sindicatos, y los ricos no contribuyen a los impuestos ni siquiera en proporción a lo que ganan (‘Challenging the Oligarchy’, NYRB, 17 de diciembre de 2015).



Para que los impuestos jueguen un papel redistributivo sería necesario que la participación de los estratos superiores de ingreso en el total de impuestos recaudados sea mayor que su participación en el ingreso, y que crezca con el nivel de ingreso. Esto no sucede en Colombia, y es cada vez menos cierto en el resto del mundo. Krugman sostiene que eso refleja algo en lo que no piensan los economistas tradicionales, que es cómo se concentra el poder político en la sociedad. En algunos países, los ricos se han cansado de acumular propiedades y obras de arte y se han dedicado a acumular poder político promoviendo, entre otras cosas, que rebajen sus impuestos, que se concentre el poder de mercado y caiga la participación del trabajo en el PIB.



Algo que se debe tener en cuenta es que ya no hay tanto espacio para extraerle más impuestos a la clase media y que donde está la plata, en los niveles más altos de la distribución del ingreso, es territorio relativamente inexplotado por los administradores de impuestos. Al cabo de unos años, y en forma gradual, se puede aspirar, por ejemplo, a que los más ricos paguen el 18 por ciento de su ingreso bruto en impuestos de renta. En ese caso, el recaudo del impuesto de renta de ese 1 por ciento de la población podría aumentar aproximadamente 1,5 a 2 por ciento del PIB si no estoy equivocado. Los contribuyentes con ingresos en el 39 por ciento siguiente de la parte alta de la distribución del ingreso obtienen aproximadamente el 60 por ciento del total de ingresos y podrían contribuir por lo menos en un 1,5 a 2 por ciento del PIB adicional al recaudo del impuesto de renta.



Un aumento de 3 puntos del PIB en el impuesto de renta de las personas de mayores ingresos pondría a Colombia en niveles comparables a los de otros países frente a los cuales está rezagada y contribuiría a mejorar la distribución del ingreso y aumentar la capacidad del Estado. La rebaja de los impuestos a las compañías no se debería hacer sin compensar lo que se deja de recaudar por ese ajuste. Tampoco se deberían aumentar los impuestos de renta o del IVA sin haber controlado la corrupción y el clientelismo, y sin haber iniciado por lo menos un serio cuestionamiento del papel del Estado colombiano como principal inhibidor de la productividad y carga muerta para la sociedad.



También se debe analizar si los individuos que están en los niveles más altos de la distribución del ingreso dejarían que se haga una reforma de esas características y si permanecerían en el país si esta se lleva a cabo.



RUDOLF HOMMES