Hay un ambiente de incertidumbre en el país. La mayoría de los sectores sociales están inquietos. No es extraño: los cambios siempre generan inquietudes, pero es obligación de cualquier gobierno y también del Congreso transmitir certezas. Los ciudadanos tienen derecho a saber hacia dónde va el país y cuál es la hoja de ruta que nos lleva hacia un destino colectivo. Una hoja de ruta clara que transmita información veraz, tranquilidad en el inmediato futuro y esperanza en un mediano plazo, seguro y próspero. Para eso son los gobiernos.

Partamos de hechos ciertos: Colombia es un país potencialmente rico. Nuestra biodiversidad, nuestra riqueza acuífera y millones de hectáreas de tierra fértil aún no aprovechada, que es promesa de desarrollos agroindustriales suficientes para nuestra autonomía alimentaria y para exportar al mundo alimentos, aire y agua. La belleza de Colombia es otra promesa de desarrollo turístico. Las entrañas de nuestra tierra guardan riquezas mineras que solo necesitan desarrollos ambientalmente responsables. La capacidad de trabajo del colombiano y su creatividad nos permiten avanzar en nuevas economías de tecnológicas que no resisten rigideces anacrónicas, sino flexibilidades para que los emprendedores que no quieren ser empleados de nadie puedan volar y crear.

Sin embargo, hay otro hecho dolorosamente cierto: somos uno de los países más inequitativos de América. La brecha social es innegable y parecemos condenados a unas violencias cruzadas que deben resolverse.

Todos queremos un país más justo y en paz.

Este es un gobierno nuevo, al que aún le faltan tres años largos, con un mandato popular y un simbolismo. Su mandato es el cambio y lo representa y lidera Gustavo Petro. Un presidente con una convicción y sensibilidad social auténticas.

La pobreza, que se potencializó con la pandemia, desbordó el reclamo popular hacia un estallido social con todas sus consecuencias. Nadie puede oponerse a que tres millones de adultos mayores desamparados tengan un mínimo vital pensional o que siete millones de informales y desempleados tengan seguridad social o que cuatro millones de jóvenes tengan derecho al futuro que les ha sido negado.

¿Qué hacer ante ese reclamo popular justo? La oposición se equivoca apostándole al fracaso de las reformas porque esa negación no ofrece ninguna salida razonable a ese reclamo popular. Los extremistas de derecha y también de izquierda que le apuestan al fracaso de las soluciones concertadas solo ofrecen agitación y discursos incendiarios. Atrincherarse en los dogmas, negarse al diálogo y no construir consensos es un error.

A pesar de los recientes desencuentros del Gobierno y los partidos de la coalición, hay que perseverar en la construcción de soluciones sensatas e institucionales. Hay otras vías, pero todas terminan en violencia. La apelación al “estado de opinión”, tan cercano a los populismos, no conduce a ninguna salida. Apegarse a las instituciones y defenderlas es la única vía.

Los partidos de gobierno siguen teniendo la oportunidad de construir reformas razonables en el seno del Congreso.

La hoja de ruta implica que el Gobierno proponga las reformas sociales, determine sus líneas rojas que garanticen cambios reales y defina LAS TRANSICIONES que permitan cambios programados y no fracturas abruptas.

Socializar, dialogar, concertar. Gobernar es construir consensos. Construir mayorías. En democracia, eso se llama gobernanza.

La coalición de gobierno es la llamada a darle una respuesta institucional al reclamo popular por un país más justo y en paz. Sabemos hacerlo. Podemos hacerlo. Se requiere la voluntad de todos. El fracaso no es una opción.

ROY BARRERAS

Presidente del Congreso de Colombia

