Una agenda sin tinte político

Si algo caracteriza esta etapa preelectoral es la abundancia de candidatos y precandidatos a la presidencia, pero, sobre todo, la escasez de debates profundos e, incluso, de alusiones mínimas a la agenda que necesita Colombia para construir un mejor futuro para su población. Una agenda de varios puntos, sin tinte político, con la cual la mayoría estuviera de acuerdo, basada esencialmente en garantizar oportunidades equitativas para reducir la desigualdad.

Es hora de que como sociedad entendamos las implicaciones, en términos del futuro que nos espera, de ser uno de los países más desiguales del mundo y de no tomar las decisiones adecuadas para corregir esta situación. Y no se trata de cambiar el modelo económico, como algunos pretenden, sino de fortalecerlo para que dentro de la institucionalidad existente podamos progresar como sociedad.



Lograrlo implica reconocer las debilidades, pero también las fortalezas. En el frente social, por ejemplo, si bien hubo avances importantes durante las primeras dos décadas del siglo XXI, claramente no fueron suficientes, como quedó demostrado con la pandemia. El nivel de pobreza actual de 42 % es inaceptable, como lo son también, entre otros, la informalidad laboral superior al 60 %, con sus implicaciones en materia de seguridad social, así como el alto desempleo juvenil y de mujeres. Tampoco son aceptables la baja calidad y poca pertinencia del sistema educativo, que, además de excluir a un alto porcentaje de la fuerza laboral del mercado formal, limita la capacidad productiva del país.



De otra parte, por el lado positivo, y para mencionar solo algunos aspectos, Colombia cuenta con un sector productivo sólido que, a pesar de las coyunturas complejas que ha tenido que superar, sigue comprometido con el país, generando la mayor parte del empleo y del recaudo tributario. Es, además, el segundo país más biodiverso del mundo y como tal tiene un sinnúmero de oportunidades por aprovechar, más aún ahora que el mundo está luchando contra el calentamiento global.

Así, en la antesala de las elecciones presidenciales del 2022, lo que debería estarse discutiendo son los puntos de esa agenda, que, sin tinte político, permitiría reducir la desigualdad de manera sostenida, sin lo cual es imposible avanzar y, a la vez, generar las condiciones necesarias para aprovechar las oportunidades y desarrollar el potencial productivo del país.



Ahora bien, si al menos pudiéramos ponernos de acuerdo en un punto de esa agenda, este necesariamente tendría que ser la educación, por su impacto en el desarrollo del capital humano y, a través de este, en la actividad productiva. Contar con el capital humano adecuado es una condición necesaria para que el sector productivo crezca, se desarrolle y gane competitividad.



La educación mejora la productividad laboral, así como los ingresos individuales, y amplía las oportunidades de acceso a un empleo decente. Pero lo más importante es que rompe con el círculo vicioso de la pobreza y la desigualdad entre generaciones.



Colombia necesita un sistema educativo que genere oportunidades equitativas para todos, con la calidad necesaria que garantice que los niños terminen sus estudios con las habilidades, competencias y capacidades para convertirse en adultos exitosos. El camino recorrido hasta ahora ha sido positivo en aumentar el acceso, la cobertura y nivel de escolaridad de la población, pero la calidad, como lo muestran las pruebas Pisa, deja mucho que desear.



Ojalá que en los meses que faltan se profundice el debate y se logre el compromiso de los aspirantes a la presidencia con la educación y con otros puntos que, como este, harían la diferencia en términos de oportunidades y reducción de la desigualdad



ROSARIO CÓRDOBA GARCÉS



