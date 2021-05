Pensemos más allá de la coyuntura

Pasadas tres semanas del inicio del paro, es momento de encontrar soluciones integrales y duraderas para atender las muy válidas peticiones de los jóvenes que se han manifestado pacíficamente en busca de mayores oportunidades. Según la encuesta reciente del Centro Nacional de Consultoría, 43 % de los jóvenes consideran que el tema más urgente que debe resolver el Gobierno es la creación de empleo, mientras que 41 % considera que lo es la gratuidad de la educación.

Creemos enfáticamente que no hay nada que justifique la violencia, ni el vandalismo, ni los bloqueos ni la violación del derecho de los ciudadanos a movilizarse libremente, acudir al trabajo y acceder a la salud. Al mismo tiempo, es preciso reconocer que el perfil laboral y educativo de los jóvenes en el país es crítico.



Mientras que entre enero y marzo de 2021, la tasa de desempleo a nivel nacional fue de 15,8 %, la de jóvenes entre los 14 y los 18 años fue de 23,9 %: 31,3 % en el caso de las mujeres y 18,5% en el de los hombres. La situación también es dramática para la población que no está ocupada en el mercado laboral ni vinculada a un centro educativo. El 27,7 % de los casi 11 millones de jóvenes de entre 14 y 28 años ni estudian ni trabajan. Y aquí también las mujeres se llevan la peor parte.



En educación superior el panorama tampoco es alentador. No obstante a los avances de los últimos años, la tasa de cobertura es apenas de 52,2 %. Además, el acceso a educación superior a nivel subnacional es limitado, en tanto que el 64 % de la matrícula se concentra en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Santander.



En respuesta a esta difícil situación, el presidente Duque anunció la gratuidad para los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 en instituciones de educación superior pública para el segundo semestre de 2021 y la creación de un programa de estímulo a la contratación de personas de entre 18 y 28 años, que consiste en un subsidio de 25 % del salario mínimo por joven contratado.



Si bien ambas medidas son bienvenidas y necesarias para atender la coyuntura actual, pensar en una estrategia que atienda la falta de oportunidades de los jóvenes implica abordar lo estructural. En primer lugar, es preciso remover las barreras que limitan la oferta educativa en términos de calidad, acceso y cobertura. Esto requiere replantear el sistema de financiamiento de la educación superior pública para garantizar recursos para el mejoramiento de la infraestructura física y docente, ampliar la oferta de cupos y aumentar la presencia regional.



Además, es fundamental que exista una mayor conexión entre las demandas y necesidades del sector productivo y la oferta educativa y formativa. Una alternativa que ha probado ser efectiva en varios países tanto para aumentar la pertinencia como para reducir las tasas de desempleo juvenil es la educación dual. En esta modalidad, la empresa participa activamente en el diseño curricular y en el proceso de entrenamiento de los jóvenes, lo que aumenta significativamente las oportunidades de vinculación laboral.



Así mismo, se requiere avanzar en la puesta en marcha del Sistema Nacional de Cualificaciones y optimizar la ejecución de políticas de intermediación y capacitación de la fuerza laboral joven, a través del mejoramiento del sistema de información del Sistema Público de Empleo y la gestión de vacantes y postulantes.



La solución de la problemática de los jóvenes debe ser la mayor apuesta del país. Requiere aproximarse con visión estratégica y con el concurso del Gobierno, el sector educativo, las empresas y toda la sociedad. Solo así se podrá garantizar un futuro con oportunidades para ellos y para Colombia.



Rosario Córdoba Garcés