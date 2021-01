Que siga el subsidio a la nómina

Durante el mes de diciembre de 2020, con el inicio de las primeras campañas de vacunación, en todo el mundo nos planteamos escenarios positivos en el sentido de que podríamos regular –de cierta forma– el Sars-CoV-2 hasta el despliegue definitivo de la vacuna.



La vacuna sigue siendo la mayor esperanza para limitar el impacto de la pandemia, incluso para erradicarla. Sin embargo, tal como lo ha anunciado el Gobierno con la revelación del calendario de vacunación, esta no constituirá una solución de fondo hasta el segundo trimestre de 2022.

El descubrimiento de nuevas variantes, como la inglesa y la brasileña, nos obliga a replantearnos varios de los escenarios optimistas que vislumbramos en diciembre. Hoy, expertos afirman que entre las vacunas y las nuevas variantes existe una carrera contrarreloj. Según la autoridad sanitaria británica, la cepa inglesa sería entre un 40 y un 70 % más contagiosa que las variantes históricas y un 30 % más letal. La forma como se han disparado los contagios en el Reino Unido e Irlanda, no obstante las estrictas cuarentenas, es muy alarmante.



Por otro lado, la situación que se está viviendo en Manaos es dramática. La revista ‘Science’ concluyó, después del primer pico de la pandemia en esa ciudad, que tres cuartas partes de la población contaban con anticuerpos, lo cual habría hecho que las autoridades se plantearan escenarios benignos frente a una segunda como la que se vive hoy. Tal vez eso explique la mala preparación de Manaos para enfrentar este pico de la enfermedad.



En Brasil, expertos estiman que la inmunidad colectiva de Manaos se habría desvanecido, y el principal responsable podría ser la variación local del Sars-CoV-2, detectada este mes de enero en el Japón. También se estima que esta cepa es mucho más contagiosa que las históricas y aún no se conoce su nivel de resistencia a las vacunas que se están inoculando en el mundo. Lo que se observa en Manaos es aterrador: los casos graves son más frecuentes en jóvenes entre los 18 y los 30 años, y se ha detectado también un nivel de hospitalización más alto y de más larga duración.



Mi propósito no es hacer predicciones. Pero como senador sí me corresponde plantear escenarios para anticipar y enfrentar los problemas, de tal manera que se salven vidas y el impacto en la economía sea el menor posible. Ante una muy posible llegada de las nuevas variantes de Sars-CoV-2 y dada la prolongación en el tiempo de nuestra vacunación, es muy probable que las autoridades no tengan alternativa distinta a la de acudir a nuevos confinamientos parciales e incluso totales. Si queremos enfrentar eficazmente este escenario catastrófico para la economía, es necesario extender algunas de las medidas extraordinarias de apoyo al sector productivo.



Debe discutirse la prolongación del subsidio a la nómina (Paef) seis meses más y, sobre todo, extenderlo a todas las microempresas que fueron injustamente excluidas de esta ayuda. En el Grupo Parlamentario Liberal-Socialdemócrata (LSD) presentamos una iniciativa legislativa de urgencia con ese propósito. Según estimaciones del Grupo Multisectorial del Valle, el 80 % de las empresas venden en promedio el 30 % de lo que vendían antes de la pandemia, el 50 % de las mypimes van a reducir su nómina a partir de enero de 2021, y el 40 % de las micro y pequeñas empresas piensan que no podrán subsistir en el primer semestre de 2021.



Esta emergencia exige de todos nosotros un ejercicio político desprendido y consensos en lo fundamental. Invitamos al Presidente Duque a que convoque a sesiones extraordinarias del Congreso para que juntos saquemos adelante la ley para prolongar el Paef, incluyendo a las micro-empresas.



Nos preocupan mucho los efectos que han tenido estas cuarentenas parciales en diferentes ciudades y tememos que, ante los nuevos escenarios de la ventaja evolutiva del virus, el Gobierno se vea en la obligación de repetirlas. En esta crisis se han cometido graves errores por imprevisión. Anticiparse o caminar un kilómetro más son parte de la solución.



RODRIGO LARA

Senador de la República