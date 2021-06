¿Desestabilizar a Colombia para aliviar sanciones?

La estrategia de desestabilización, desinformación y bloqueo económico que estamos enfrentando en el sur y el suroccidente del país se puede explicar dándoles una mirada a los errores diplomáticos del Gobierno.



Empecemos por el contexto: como lo hemos visto en Ucrania (en el caso de Rusia), en el Cáucaso y ahora en Colombia, la estrategia principal de los Estados asfixiados por las sanciones pro-movidas por Estados Unidos ha sido la desestabilización de sus naciones aliadas a través de esquemas de guerra híbrida: un término acuñado por la Otán y que abarca un conjunto de acciones indirectas no militares de una nación en contra de otra.



El propósito esencial de la guerra híbrida es minar la cohesión nacional de un país, tal vez la mayor fragilidad de cualquier nación, aspecto que se ha vuelto crítico en Colombia por la divisoria forma de hacer política de los dos extremos ideológicos.



Los ejemplos de este tipo de acciones tienen varios elementos claves. Por ejemplo, el aprovechamiento de estallidos sociales legítimos para bloquear la actividad económica de regiones completas, apoyándose directa o indirectamente en la acción de grupos insurreccionales o paramilitares financiados a partir de rentas de las economías ilícitas.



También existen acciones de guerra psicológica y cibernética como el ‘hackeo’ y la filtración de información estratégica mezclada con falsedades. Finalmente, una utilización masiva de mensajes en redes sociales dirigidos a la población civil para atizar su participación o apoyo a los bloqueos. No olvidemos que esta crisis empezó el 28 de abril con el ‘hackeo’ masivo de los principales servidores del Estado.

La desestabilización se logra de dos maneras: en primer lugar, debilitando la cohesión entre Fuerza Pública y población civil, asunto crucial para el narcotráfico. Y, dos, como ocurrió en Ucrania antes de las elecciones de 2014, activando una estrategia de deslegitimación de la autoridad electoral para romper la fe en la democracia.



Ahora bien, este proceso de desestabilización debe leerse en el marco de dos cuestionables apuestas diplomáticas del Gobierno. La primera consistió en jugársela por el cambio de régimen en Venezuela, sin que el aislacionista gobierno de Trump tuviera interés en insistir en nada más allá de decretar sanciones económicas contra ese país.



Nosotros hemos padecido los estragos de esa estrategia, con la llegada de dos millones de refugiados. Ese camino no hizo más que profundizar la paranoia del régimen de Maduro, justificar el endurecimiento de la dictadura y afianzar la integración del ejército de ese país con sus milicias, el Eln y ahora la Nueva Marquetalia.



Tal vez la desestabilización de Colombia por esos grupos armados sea la manera como Maduro y sus aliados pretenden acelerar y presionar un alivio más rápido de esas sanciones.



El segundo error consistió en apostarle a la victoria de Trump. No me refiero a la participación de congresistas del CD en las elecciones de la Florida, sino en la intromisión directa del Gobierno en las elecciones cuando se prestó –con la penosa superchería de los negociadores del Eln en La Habana– para facilitarle a Trump una excusa que le permitiera declarar a Cuba Estado auspiciador del terrorismo y ganarse así unos votos cubanoamericanos.



Mientras aquí labramos las peores relaciones posibles con Venezuela y Cuba, y las deterioramos con Estados Unidos, este último autorizó esta semana a PDVSA a comerciar en territorio norteamericano.



Pronto veremos al Gobierno norteamericano entablando un diálogo cauto con Venezuela para buscar una salida democrática. La colaboración de Cuba es imprescindible para lograr un diálogo con el irracional y cuestionado Maduro. La desestabilización de Colombia no puede ser el factor para acelerar el alivio de las sanciones económicas.



No podemos seguir padeciendo los errores de una política exterior ideologizada. Colombia necesita defender sus intereses superiores por fuera de los extremos ideológicos, y construir una política exterior de Estado. Urge regular a esta especie de ‘Somalia hemisférica’ en que se ha convertido Venezuela y recomponer los daños internos y externos que han producido los desafueros ideológicos de esta administración.



RODRIGO LARA