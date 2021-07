Nuevos enfoques para un viejo problema

Según el informe de la Casa Blanca sobre cultivos ilícitos, desde 2018 estos pasaron en Colombia de 208.000 a 245.000 hectáreas, un verdadero nocaut a este gobierno.

Los malos resultados del Gobierno se explican por su empeño en aplicar soluciones del pasado a problemas nuevos. Su estrategia ha sido la de pretender reencauchar la Seguridad Democrática del gobierno Uribe, que consistía en la recuperación militar de zonas geográficas a las Farc. Territorio recuperado, territorio en donde se erradicaba. Sin embargo, con la derrota estratégica de las Farc y su desmovilización tras la firma de la paz, quedó en evidencia que el narcotráfico dependía menos de lo que se pensaba de la presencia de la guerrilla.



La desmovilización de las Farc y de las Auc fue una patada al hormiguero del narcotráfico, porque dispersó la amenaza en una multitud de actores territoriales que funcionan con una lógica distinta a la de un grupo subversivo. No aspiran a controlar territorios, pero sí a afianzar el negocio usando el terror y el asesinato de líderes sociales para dominar a la población.

Por tanto, la respuesta militar debe ser distinta: más que ocupar el territorio con tropa, se trata ahora de controlarlo desde arriba mediante el dominio de los cielos. Los drones armados deberían apoyar el trabajo de las fuerzas especiales. Además, son jurídicamente idóneos para enfrentar a actores armados que no hacen parte de un conflicto y son más precisos en individualizar el objetivo que los bombardeos de la aviación. También son una forma de ejercicio permanente de autoridad y un ojo persistente para que cada líder del narcotráfico se sienta vulnerable en todo momento. En Colombia tenemos la capacidad de desarrollar una industria de estos aparatos, tal como lo han hecho Turquía y otros Estados con amenazas similares.



Una buena respuesta de las FF. MM. es determinante, puesto que evita el desarrollo de grandes capacidades armadas al servicio del narcotráfico. Pero no es suficiente. Es necesario abordar el problema desde su raíz. En primer lugar, a los cerca de 169.000 hogares que según UNODC participan en el cultivo de la coca debe ofrecérseles una renta básica a cambio de la erradicación. Algo así se hizo en el pasado con el programa Familias Guardabosques.



En segundo lugar, la erradicación debe adaptarse a las condiciones territoriales. Por ejemplo, el Gobierno debe comprometerse a no fumigar en zonas dentro de la frontera agrícola cercanas a cascos urbanos y concentrar políticas experimentales de compra de producción mientras maduran los cultivos de sustitución.



En tercer lugar, debe haber fumigación aérea en zonas de difícil acceso con baja densidad poblacional y grandes extensiones de cultivos. También urge entregarles tierras a aquellos desposeídos que no tienen alternativa distinta a la coca.



Por último, para enfrentar el narcotráfico urbano ya existen dos reformas legítimas y efectivas. En 2019 logré la aprobación de una ley que le permite a la Policía, sin criminalizar, la confiscación de drogas –incluso de la dosis mínima– en parques y perímetros de colegios: una forma de regular la convivencia en las ciudades.



Y recientemente aprobamos otra ley para que las madres solteras pobres condenadas por microtráfico por primera vez no sean llevadas a la cárcel y puedan pagar sus penas con trabajos de utilidad pública. Así las liberamos de la esclavitud del narcotráfico y protegemos a sus hijos menores.



Frente al narcotráfico no hay solución perfecta. Pero la peor solución es la que se construye sobre sesgos persistentes. Es cierto que la guerra contra el narcotráfico es absurda, y que la respuesta racional sería la legalización. Pero no podemos obviar que estamos muy lejos de que los principales mercados del mundo legalicen la cocaína. Ir en contra de esta realidad es aceptar que Colombia se convierta en una olla del narcotráfico mundial y que sus expresiones criminales sometan a nuestra debilitada democracia. No lo vamos a permitir.



Rodrigo Lara