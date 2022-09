La base de legitimidad de la FNC

Las elecciones cafeteras son el fundamento del gremio caficultor, por el alto grado de representatividad y legitimidad que confieren a sus instituciones. En un proceso democrático y participativo, cada cuatro años los caficultores federados eligen por voto directo a sus representantes gremiales en los comités municipales y departamentales. Son los propios productores –la base cafetera– quienes, por medio de sus representantes, deliberan, toman decisiones y fijan el rumbo de su institucionalidad y de la caficultura colombiana. Y en llevar un proceso electoral claro, tranquilo y transparente, el gremio cafetero es ejemplar.

Para estimular la participación y la renovación de liderazgos, lo que incluye por supuesto a mujeres y jóvenes, desde el año pasado se han realizado múltiples encuentros y talleres con los productores para destacar la importancia de la democracia cafetera, en la que pueden participar no solo como electores, sino también como candidatos.



Es tan alto el compromiso de los caficultores con la democracia cafetera que este año se inscribieron más de 16.000 candidatos para elegir a 4.824 hombres y mujeres que integrarán, como miembros principales (6) y suplentes (6), los 387 comités municipales y 15 comités departamentales de cafeteros que seguirán llevando a sus regiones las políticas, inversiones y programas del gremio, con el fin de procurar el bienestar de las familias caficultoras, que desde su creación ha sido la misión de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC).



Y uno de los indicadores más elocuentes de la confianza de los productores en su propia institución es la alta participación que caracteriza a estos comicios, que este año tendrán lugar los días 10 y 11 de septiembre.



En los nuevos líderes gremiales hay una fuente inagotable de conocimiento y voluntad para transmitir las inquietudes y propuestas de los productores desde sus fincas. Todo buen candidato debe tener la capacidad de entender cuáles son las prioridades del grupo que lo va a elegir.



Ver que hay nuevos productores que quieren ser parte de esta gremialidad no puede sino ser motivo de orgullo para todos nosotros. Las elecciones cafeteras son la forma más directa de renovar y fortalecer el gremio desde la base.

Por sus dimensiones, transparencia y alta afluencia, este proceso electoral cafetero sigue siendo ejemplar no solo para Colombia, sino para el resto del mundo. No es pretencioso afirmar que damos toda una lección de democracia.



La transparencia es, sin duda, lo más valioso de la democracia cafetera, pues se traduce en confianza no solo de los agremiados, sino de los socios y aliados que, con sus recursos, contribuyen a llevar más bienestar a los productores mediante proyectos de desarrollo.



En Colombia es un orgullo ser caficultor, no solo por la calidad del grano que se produce y del renombre mundial que ha dado al país como producto insignia, sino por la credibilidad, el compromiso y la solidez de la FNC como su institución, un exitoso modelo de gestión que ha construido capital social y paz no solo en las regiones cafeteras, sino en amplias zonas rurales.



El café se produce en 604 de los 1.123 municipios del país y en 23 de sus 32 departamentos, una verdadera geografía cafetera. Por décadas, el grano ha sido la columna vertebral de la economía rural en Colombia.



Los cafeteros somos gente de palabra. La honestidad consiste en cumplir lo que decimos. Y cuando nos postulamos como candidatos asumimos una gran responsabilidad, a la cual no podemos ser inferiores. Esa es mi principal invitación a los aspirantes. Y a todos los productores habilitados para votar (más de 336.000), los invito a que se vuelquen con entusiasmo a las urnas para elegir a quienes representarán sus intereses en el seno del gremio.



Como reza el lema de esta fiesta de la democracia cafetera, ¡Todos votamos, todos ganamos!

ROBERTO VÉLEZ VALLEJO

* Gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros