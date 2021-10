‘Sapere aude’

“La poesía en Cali de Jorge Isaacs ha caído muy, pero muy bajo”. Así arranca un párrafo que el sábado 4 de septiembre una cuenta falsa y cobarde publicó en Facebook. Le sigue una diatriba vergonzosa contra la directora del Festival de Poesía de esa ciudad, la venezolana Betsimar Sepúlveda. No hay que detallar más sobre este escrito agresivo y mal redactado. Para efectos de este espacio basta enunciar algunas de las palabras con las que el declarado admirador del autor de la ‘María’ exhibe su bajeza: “veneca excremental”, “raza maldita y gentilicio asqueroso”, “zoofílicos de Barinas y golfas baratas”, etc.

Ese mismo día, el poeta y editor colombo-checo Eduardo Bechara-Navratilova se expresó contundente por redes, rechazando el párrafo y animando al deleznable autor a hundir sus puñales en el mar, en donde “se convertirían en corales”. Tristes armas si no son las palabras, escribía Miguel Hernández. Tristes sobre todo aquellos que las usan (las armas y las palabras) para seguir alimentando la xenofobia, algo tan incoherente como contraproducente en un país como Colombia, cuyos pesares y esperanzas también han sido formados sobre los hombros de los migrantes.



Las generalizaciones son manipulaciones especialmente efectivas para generar miedo o inseguridad entre las personas que se saben más vulnerables, las menos informadas. Por ejemplo: “Los colombianos son narcotraficantes” es un constante señalamiento que reciben los viajeros de este país en el exterior, una muestra de la simpleza con la que ciertas masas básicas y miedosas de otros países se aproximan a la realidad nacional. Se lavan las manos (¿o la nariz?) reduciendo un problema global como la producción, la comercialización y el consumo de estupefacientes y señalando a los colombianos y sus equipajes como el único responsable. Hacia el 2017 apareció en el mercado una maleta transparente, destinada a aquellos viajeros que quisieran demostrar con orgullo provocador que “soy colombiano y no tengo nada que esconder”. Los de pasaporte colombiano han sido tan estigmatizados en el exterior que ahora resulta que exhibir sus pertenencias al viajar es un acto de orgullo.

“Los venezolanos vienen a robar”, repiten con vehemencia de autómatas de nuestro país quienes no se enteran de que, según la Unidad Investigativa de este medio, en marzo de este año menos de un 2 por ciento de los hurtos eran cometidos por emigrantes del país vecino. Las estadísticas de capturas por hechos delincuenciales de la Secretaría de Seguridad de Bogotá demuestran que los migrantes han estado asociados al 1 por ciento de los crímenes registrados en 2018, 2019 y 2020. La desinformación ya no es una excusa para afirmar realidades paralelas, pues ya está comprobada su nocividad: genera campañas populistas, causa el flujo de dinero a partir de engaños y mentiras, normaliza los discursos de odio, fortalece teorías rebuscadas que compiten contra la ciencia, incrementan la práctica del autodiagnóstico en casos de enfermedad, etc.



Las migraciones masivas son un rasgo de nuestra era. Las crisis causadas por millones de personas que huyen de regímenes autoritarios, tratan de escapar de desastres ambientales o buscan menores condiciones económicas no tienen antecedentes. Semana tras semana asistimos al horror de las balsas inflables y los chalecos a la deriva del Mediterráneo. De acuerdo con Unicef, nuestras selvas del Darién esconden las huellas de más de 3.956 niños que migraron hacia Panamá en 2019, cuatro veces más que hace unos cuatro años. Y, si tan solo de las decisiones políticas dependiera, se podría afirmar que la humanidad no está lista para la solidaridad: ni siquiera durante la Guerra Fría se habían construido tantas cercas y muros divisorios. De acuerdo con el artista y activista Ai Weiwei, director del documental ‘Human Flow’ de 2017, hoy en día más de 70 países refuerzan sus fronteras con alambres y muros.



El mensaje que emite esta nueva humanidad errante nos debería hacer preguntar qué somos realmente. El multiculturalismo, la integración del mundo a partir de un sistema económico menos centralista, una identidad cada vez menos arraigada en preceptos de nacionalismos caducos ya no son una opción con lo que se está de acuerdo o no.

Si nos ufanamos de haber integrado a nuestra esencia un sistema de comunicación móvil, que depende de millones de repetidores, en constante innovación por su volatilidad, no podemos pretender que la realidad que creamos para nuestra convivencia como especie pretenda ser estática, sedentaria, limitada a la estrechez de los privilegios selectivos.



El mundo se encoge sin parar para quienes defendían las banderas egoístas y los límites de los pasaportes. Aprender a convivir con los otros es una habilidad que se requiere en el siglo XXI, como lo es el saber programar, hablar otros idiomas o dudar de lo que afirman candidatos y mandatarios a través de sus canales de odio y de mentiras. Las nuevas migraciones del planeta nos invitan, como la poesía, a leer a cada uno de los otros en su viaje y encontrar nuestra propia voz en los pasos que compartimos.

ROBERT MAX STEENKIST

