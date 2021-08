‘Sapere aude’

En una conferencia le preguntaron a la antropóloga y poeta estadounidense Margaret Mead cuál era el primer indicio de civilización. “Un fémur roto recuperado”, respondió. “Este demuestra que seguramente alguien cuidó de otro herido hasta que sanó y sobrevivió”. Es decir, la empatía, la capacidad de ponerse en los zapatos de otro y actuar en consecuencia, es el primer signo de la evolución humana. Esto se hace particularmente evidente en tiempos de pandemia, pues la necesidad de cuidarnos unos a otros es una cuestión de supervivencia. Si no lo hacemos, corremos un riesgo real de extinción. La empatía es un imperativo de especie, no es simplemente una cuestión moral, sino una necesidad.

Se estima que para septiembre del presente año, el 85 por ciento de los niños escolarizados en Colombia regresarán a la educación presencial. Los educadores debemos ajustar nuestras prácticas a las posibles marcas que deja la pandemia. La empatía, entonces, debe ser el eje central de estos ajustes. Para esto, es necesario entender y reconocer las pérdidas que han sufrido nuestros estudiantes en este tiempo y actuar. El regreso también traerá niños que han perdido a sus cuidadores, estudiantes cuyo rendimiento académico habrá desmejorado, jóvenes cansadas de las normas de bioseguridad y relaciones entre pares truncadas por la virtualidad. Por lo mismo, los educadores debemos permitir que los resultados académicos pasen a un segundo plano frente a la salud mental, para que (más temprano que tarde) las instituciones educativas se puedan convertir en un foco de bienestar donde niños y jóvenes tengan la posibilidad de sanar heridas en su estructura, no solo por su bien, sino para garantizar la supervivencia y ojalá la mejoría colectiva.

También a los centros educativos regresan docentes, administradores, psicólogos y personal de apoyo que, como los estudiantes, han sido tocados de una forma u otra por el dolor. Habrá empleados recuperándose del covid-19, personas haciendo el luto por alguna pérdida, psicólogos abrumados por la cantidad de trabajo, adultos que tendrán que dejar a su familia por primera vez en un año, directivos que ya no saben qué hacer con el currículo, profesores con comorbilidades temerosos del virus, etc.



Frente a este panorama es deber de los directores que la línea institucional priorice la protección de la salud emocional de todos los miembros de la comunidad educativa. Solo así podremos curar lo que se ha roto, solo así podremos, como el equipo del fémur recuperado al que se refería Mead, sobrevivir y evolucionar. La empatía es central en este proceso; pero no solo debemos sentirla e identificarla, sino también expresarla y convertirla en acciones concretas. La empatía es el primer paso para garantizar no solo la subsistencia y la evolución humana, sino su bienestar pues es la base fundamental del amor modelador del futuro.

ROBERT MAX STEENKISTGerente general - Colegio Bilingüe José Max León