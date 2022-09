Retomándo el hábito

Hasta mayo la escritura de este tipo de columnas fluyó más o menos obediente y clara. Luego llegó el final del año escolar, se levantaron como olas amenazantes los múltiples ajustes para el próximo periodo, pasaron otras elecciones, se reanudaron las mismas masacres y se estigmatizaron nuevos nombres: otro ciclo del torbellino que a escritores como yo, débiles ante la tentación de mezclar géneros, pero resueltos a mejorar el mundo desde la creación, apabulla. Escribir no es solo una disciplina, sostengo. Siempre requiere algo de epifanía. Esta no llega cuando otras ocupaciones llenan las noches y los incendios no le dan espacio a la calma ni al silencio.



Quise escribir sobre la película Crimes of Future del mismo Cronenberg de La mosca (1986), pues sentí que en Cannes pasaba desapercibida esa joya de la reflexión sobre el cuerpo y sus rebuscadas posibilidades futuristas. ¿Cambió la pandemia nuestra concepción del cuerpo humano? ¿Seguirá siendo el cuerpo la primera (para muchos la única) patria? ¿Podrá adaptarse a la extinción que aceleramos con nuestra entrega ciega a la quema, la producción desmedida y el alejamiento de las leyes naturales? Todas estas reflexiones tendrán que esperar, pues había asuntos más urgentes. Los lectores (temí yo) querían leer sobre el supuesto hito político que se alzaba desde la ilusión de votantes que reclamaban el cambio y el miedo atolondrado de los mismos de siempre. Yo, por supuesto, no podía considerarme experto en la materia.

Luego quise hablar del crecimiento del café de especialidad, aquel cuyos granos y tratamiento puntúa más de 80 en la escala de la Asociación de Cafés especiales (SCA son sus siglas en inglés). Me parecía importante resaltar por qué la Federación Nacional de Cafeteros debía renovar sus enfoques, pues los cafés menos aptos para la agricultura extensiva y que apuestan por la calidad del ojo agudo y las manos dedicadas (y ya no tanto la cantidad del gran terreno heredado), estaban captando cada vez más compradores, dejando rezagado al arriero Juan y su mula Conchita. Pero consideré que, ad portas del estreno del tercer episodio de mi documental dedicada al posconflicto (handle), debía esperar a las proyecciones en cines y bibliotecas.

La escritura, ya enredada en este punto, tuvo otros tropiezos. Amigos míos se casaron y se divorciaron en esa temporada. Otros celebraron una década más junto a su familia extendida. Acompañé un sepelio por Zoom con lágrimas virtuales. Dos amigas cercanas abortaron acaso por esa temporada, en la que la vida condensó en pocos días su afán y sus reveses, pude reflexionar mucho sobre mi rol como papá: sobre el inmenso reto de combinar el amor con disciplina, el constante miedo, las inseguridades casi torturantes y las satisfacciones que se revelan sólo en una intimidad tan vulnerable como escasa. Esto también guiado por novelas de autoras colombianas que aprecio y admiro y por testimonios de mujeres cercanas que sufren hondamente por el abandono de sus propios padres y los de los hijos que engendraron con ellas. La columna que quería dedicar a la poca presión social que existe sobre padres que se ausentan bajo cualquier excusa deberá esperar, pues ese llamado urgente aún se siente como un alarido en plena maduración.

Y pasó el tiempo. Empezó el nuevo año escolar, el consejo estudiantil está renovado, el nuevo gobierno ya empieza a generar la misma vergüenza que sus predecesores y mi columna aún duerme, custodiada por las excusas (válidas o no) que los escritores como yo solemos convertir en argucias que solo nos consuelan a nosotros mismos (porque a nadie más le importan).

Así que decido hoy escribir una oración. Me declaro ateo convencido y escéptico pertinaz ante cualquier aglutinación sobreactuada que dice poseer cualquier llave de la verdad, generalmente ante la hoguera donde arden sus contrarios. Pero despliego estas líneas (con aspiración a versos) por saberme materia menor a poderes internos y externos, a fuerzas que me rondan y no se deciden poseerme con su halo de poder creador. Pido que todas esas semanas en las que la escritura volaba alto y lejos, como un ave de presa sin decidir darme caza y llevarme por los corredores del viento, no sean en vano. Que esta alba dudosa que por fin impulsa mis dedos sobre el teclado no vuelva a cederle tanto terreno al polvo.

Hágase de mi memoria una fuerza que no se opaque por la tecnología ansiosa. Si mi salvación corre por mi cuenta de goce o de furia, que no me lleve por delante a nadie más. Que la rebeldía contra el facilismo de la comodidad que mira de espaldas al sufrimiento nunca deje de motivar mis días. Que mi gusto por la vida y el mundo nunca me impida detestar sus lados oscuros e injustos. Que nunca deje de escupir sobre la tumba de Gerard Soete y la de los demás belgas que torturaron, asesinaron y disolvieron en ácido el cuerpo de Patrice Lumumba y luego conservaron sus dientes como souvenir de “guerra”. Que nunca deje de identificar y señalar los nuevos nombres de ese horrendo linaje.

Pero sobre todo que la escritura no se ausente de manera prolongada. Que pueda honrar a los pocos anónimos y cercanos que extrañaron estas líneas. A quien acompañe en esta casilla de peón minúsculo en una cruzada terca contra los que se empecinan día tras día en hacer del mundo un espacio menos habitable. A quien pueda convertir mis deseos en realidad.

Que el respiro que me da la escritura sea para volver a dominarme con más fuerza. Que la escritura nunca deje de sacudir mis miedos y de hacer renacer mi coraje, pero que nunca use mis heridas para causarlas a otros. Que el tiempo no me quite la sorpresa y que cada oración, plegaria o canto me permita sospechar de mis propias certezas. Que mis hijos, mis estudiantes y otros que me enseñan a ser adulto lean estas líneas y que mis palabras puedan encontrar algún sentido en la soledad de sus búsquedas.

