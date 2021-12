El primer paso de la transformación social

Soy blanco, heterosexual, contratado a término indefinido. Tengo un trabajo que amo, pero también puedo dedicarme a escribir, a hacer deporte, a desarrollar proyectos creativos, a cultivar café y a criar a mis hijos. Fui criado con amor y comprensión. Nunca me faltó nada. Soy la versión del ‘pater familias’ del siglo XXI.

Pero admito sin dudar que yo también resulté siendo moldeado por una versión de la sexualidad muy tóxica, poderosa pero invisible, muy violenta aunque se cubriera siempre bajo la cultura vigente. No fui violado ni se me forzó a esterilizarme, pero me formé entre formas y maneras que soterradamente moldearon mis errores. No soy víctima, ni desconozco mi responsabilidad en las fallas de mi pasado o de mi presente: señalo que una permisividad tóxica patriarcal y misógina dictó (y sigue dictando) buena parte de las líneas de mi vida social, sexual y amorosa. Y que eso puede hacer mucho daño a mi entorno y a mí mismo. Y quiero mejorarlo.



La normalización de la violencia sexual se manifiesta en todo el planeta y en todas las escalas: desde la reinstalación del horror para las mujeres afganas tras el anunciado fracaso del proyecto de EE. UU. “en contra del talibán” hasta la cotidianidad de los países europeos, en los cuales, según el último estudio de la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres mujeres ha sufrido ataques físicos o sexuales en los últimos tres años y uno de cada cuatro de estos casos reportados ha sido causado por su pareja. O la violencia contra la población LGBTIQ, la que aún ni siquiera es reconocida como un colectivo definido con demandas específicas, derechos y deberes que también compone la sociedad.



Esa violación constante al contrato social es tan poderosa y tiene tantas capas tan finas que debe abordarse a todo nivel: solemos presionar por más ajustes constitucionales, apoyar cada vez más y mejor a los movimientos y a las protestas sociales de esta índole, pero nos falta ahondar en la médula de nuestros dolores y nuestra influencia en los de los otros.



Todos, todas y todes, todxs, agresores, agredidxs y espectadores de los casos de abusos de género que se reportan a diario, tenemos un compromiso en el proceso de mejorar la sociedad. Y el primer paso para designar qué le corresponde a quien es (siempre después de los dictámenes de una mejor justicia) trabajar más allá de los rótulos que nos aíslan en esquinas opuestas de un cuadrilátero maniqueo y facilista. Los señalamientos de ‘agresor’ y ‘agredido’ suelen dejar al primero con la carga pasiva de la condena, que a veces alcanza la comodidad, sobre todo cuando se le da una escandalosa ‘casa por cárcel’ junto a la contraparte demandante. Hay criminales con el descaro suficiente de alegar ‘violación a su derecho a la honra y el buen nombre’ ante sus víctimas. Otros más siniestros forjan su venganza a partir de una estrategia asfixiante de ‘acoso judicial’ contra ellas. Los más despreciables reinciden y escalan su agresión siguiendo paso a paso una patología que hasta ahora se empieza a divulgar.



Al segundo frecuentemente se le deja a su suerte, bajo la solitaria presión de sanarse bajo instituciones paliativas y apoyos profesionales que resultan apenas cumplimientos burocráticos. En muchos casos, la víctima debe lidiar con una infinidad de procesos, papeleos y declaraciones repetitivas ante los cuales un simple error formal conlleva a la ‘caída del proceso’. Ante esta vía dolorosa, ante tanta ‘sal a la herida’, muchas víctimas desisten del proceso penal en contra de su victimario. Frustración antes de justicia, como para variar en el país favorito de la ‘divina impunidad’.



Y a quienes permanecemos al margen de los juicios (además de rodear siempre a las víctimas) nos conviene también reflexionar acerca de las bases del amor. La seducción es un proceso que siempre parte de lo incierto, de la melosa ‘vacilación’. Stendhal afirmaba que en cualquier relación satisfactoria la duda “es lo que les pone sed a todos los instantes, eso es lo que le pone vida al amor feliz”. La tensión frente a un posible rechazo o un paso a la profundidad de la unión nutre la emoción e inspira pasiones y estrategias. De ahí el vértigo que produce, su alto componente adictivo. Hay personas que, antes de la paz de una relación estable, eligen la adrenalina de la incertidumbre. Pero el juego de convencer al otro de que yo puedo aportar a su vida puede rozar dinámicas dañinas de poder y de manipulación. Los códigos, la cultura popular, las cátedras de orientación sexual, las charlas entre familiares, los esfuerzos de psiquiatras y psicólogos deben trazar con mayor firmeza la frontera que separa el sano erotismo de la dominación enfermiza.



Maravillarnos es un acto de atención radical, dice el inglés Caspar Henderson, “el primer paso para el descubrimiento”, según Louis Pasteur. El destello que nos produce la belleza es el primer impulso para que la reforcemos. Algo así debe hacerse con el horror: motivarnos a actuar en contra de lo que nos atormenta, sobre todo si parte de lo que nos arroja el espejo. Reconocer los monstruos que aún palpitan entre nosotros, que alimentan secretamente las fibras de nuestras relaciones, debe ser el primer paso para vivir sin miedo y así, tal vez, sanarnos colectivamente.



