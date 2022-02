Ley de garantías y educación

Desde el 29 de enero hasta el 29 de mayo se impide (en el papel) celebrar nuevos contratos de prestación de servicios en el ámbito público. Si hay segunda vuelta (¿siempre aferrados al repechaje?), esta ley de garantías se extenderá hasta el 19 de junio. La Ley 996 de 2005 es un producto exclusivo de la creatividad colombiana. A nuestro Ejecutivo se le debe recordar que no puede aprovechar su poder para acomodar elecciones.



Las leyes colombianas trenzan con frecuencia dos elementos: retórica conmovedora sobre necesidades ‘del pueblo’ y mensajes en clave para que la corrupción aplique las leyes a su manera. Se venden bien las buenas intenciones de los honorables, pero terminan materializando en el denso entramado leguleyo que solo unos cuantos saben aprovechar.



Hace décadas, la educación es parte del ignominioso cambalache político. Dos ejemplos: en el año electoral 2002, el entonces gobernador de Casanare, William Pérez, firmó contratos que le significaron al Estado un detrimento patrimonial superior a los 107 millones de pesos. El contrato 481 del 9 de octubre de 2002 para el suministro de víveres para restaurantes escolares, el contrato 533 del 21 de octubre de 2002 para la adquisición de material didáctico y el contrato 582 del 5 de noviembre de 2002, cuyo objeto era el suministro de más de cuatro mil textos escolares, se suscribieron con una empresa creada apenas 28 días antes de la adjudicación. La representante legal tenía 20 años.



En el 2016 se descubrió que Santander llevaba por lo menos dos años sirviendo carne de burro y de caballo en su Plan de Alimentación Escolar (PAE). Ese mismo año se firmó un contrato de 30 millones de pesos mensuales para suministrar tamales al programa. La responsable era una empresa de grúas del Meta. Y eso es tan solo la superficie. Tras una “medida de aseguramiento”, el gobernador de ese entonces, el señor Didier Tavera (hijo del narco Ernesto Tavera Rodríguez), fue nombrado director de Fededepartamentos en el 2020.



Poco después del escándalo trinó: “Queremos niños más positivos, resilientes y seguros”. Tal vez no actuó de mala fe, quizás una proteína variada sirve para fortalecer la capacidad de aguante de las nuevas generaciones. Lo mismo valdrá para los huevos con gusanos del Huila, los desayunos de una tajada de plátano para trece niños en Barranquilla, los salones de techos caídos, los cientos de colegios sin agua en el campo colombiano, etc. Resistan, niños. El mundo es duro.

Exigimos más de los menos favorecidos y dejamos en blanco nuestra condena a los que más nos perjudican. Los paros, las marchas y las huelgas de poco han servido. El boleo de exigencias y actas, reclamos repetitivos y explicaciones paliativas deja la sensación de que lo que calma los ánimos es un acuerdo entre las partes para repartirse un botín. Para el grueso de la población, la que funciona lejos de las salas de las reuniones, el potencial esperanzador de las tensiones (frecuentemente escaladas a lamentables confrontaciones violentas) termina diluyéndose. Los ansiados cambios se pierden en el tiempo. Quedan los mártires, los nuevos fondos para los indicadores, las comisiones, asociaciones y agremiaciones que pierden su fuerza con el paso de los días y la complicidad de nuestra mala memoria.



La pandemia sirve de excusa para no ver el desastre que nos rodea en materia escolar. El reporte ‘How Learning Continued during the Covid-19 Pandemic’, de la OECD, calcula que 1,5 billones de estudiantes de colegios del mundo fueron seriamente perjudicados entre 2020 y 2021. Las brechas sociales aumentaron: quien contaba con equipos y conectividad logró mantener su ritmo, incluso mejorarlo con mayor autonomía y manejo más eficiente del tiempo; el que veía la asistencia al colegio como un escape a entornos caseros violentos o aquellos que contaban con los refrigerios escolares como única alimentación sencillamente se quedaron sin alternativa. Los buenos mejoraron, los malos empeoraron.



La educación durante la pandemia es otro escenario conmovedor donde vemos a los colombianos enfrentando la dificultad: profesores que sin ninguna capacitación se conectaron con sus estudiantes desde sus propios celulares, colegios que dieron vuelta a sus prioridades para comprar equipos y licencias para garantizar la continuidad de sus procesos. Muchas dinámicas familiares se reconfiguraron contra la claustrofobia y adaptaron sus espacios para servir como salones de clase, guarderías, oficinas y cuartos de aislamiento. Como ya es costumbre, las decisiones acertadas y eficientes impidieron que los lamentos nos detuvieran.



Somos ‘resilientes’, dirán algunos creyéndose ‘innovadores’ en el uso del lenguaje, inflando el pecho. Este calificativo de moda que, como ‘emprendedor’, expresa un atributo real también camufla una amenaza.



Como con otros discursos bien armados, la corrupción aprovecha la ‘resiliencia’ caramelizada para actuar a sus anchas. Se emplea manipulando a las víctimas. Es como el diezmo esforzado con el que el pobre cree que pagará, algún día, la entrada al paraíso usando al predicador como agente de transferencia. La resiliencia es usada como el equivalente al sufrimiento personal con el que se paga cualquier placer futuro del universo judeocristiano. La resiliencia es frecuentemente exhibida como el valor individual que nos reclama el poder para creernos dignos de su abrazo.



La modificación del presupuesto nacional contempla para la educación un incremento de 49,4 billones de pesos, frente a los 47 billones que fueron aprobados para 2021. Debemos ser conscientes de que los corruptos leen con la boca hecha agua. Y ya sabemos que ninguna ley les impide serpentear para su propio beneficio en contra de los derechos fundamentales. Un llamado a la urgencia, a la atención, a la responsabilidad que debemos ejercer como veedores para reclamar, más temprano que tarde, nuestros derechos.

ROBERT MAX STEENKIST

