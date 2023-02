El discípulo de lo ruin

Desde que mataron o encanaron a sus patrones ya no lucen ostentosidades ni hacen tan evidente su afán de protagonismo. Eso se lo dejan a los pseudojeques y nuevos ricos árabes que adoptaron la estética de lujo desproporcionado como bandera del poder. Se distanciaron de llamar la atención ridículamente porque la primera generación de traquetos y narcos les enseñó que más vale una vida de lujos discretos que una cárcel en Estados Unidos o una tumba prematura en cualquier parte. Pero una mirada apenas entrenada puede reconocerlos: unos más jóvenes que otros, algunos de ellos con títulos y nombres divinamente, pero todos con la misma mirada nerviosa.

A pesar de viajar en asientos privilegiados, tratando de disimular operaciones y rellenos, posando de empresarios o integrantes de alguna Unidad de Trabajo Lícito (UTL), los reconocerás por la incomodidad con la que disimulan su cola de paja.

Pero todavía hay rastros de quienes ocuparon cargos inferiores en la escala de los carteles. Se los puede cruzar uno en algún aeropuerto, en las caravanas parsimoniosas de emigración en las que unos agentes escanean, otros controlan, otros verifican la validez de los pasaportes y otros conducen a los menos afortunados a las salas aisladas de ‘Alerta Aeropuerto’. Uno de ellos me generó un asco que no sentía hace años, uno que en sus brazos lleva tatuados retratos, imágenes y frases que son heridas infectadas para una generación que creció entre bombas, secuestros y una gran Constitución.

El hombre me debe llevar por lo menos una cabeza de altura, aunque una giba le empieza a pegar el mentón al pecho cansado. Tendrá unos cincuenta años. Al encontrarnos portaba una gorra cualquiera y se había dejado crecer la barba canosa siguiendo la tendencia del protomacho que quiere ser leñador. Sombra de la visera y pelos de la cara lo ocultaban, pero tenía los brazos descubiertos. Yo, que algo sé de las imágenes icónicas de Colombia, reconocí en su antebrazo derecho la mirada burlona de Pablo Escobar Gaviria preso en 1977, cuando sonrió para la foto de registro penitenciario sabiendo que le apretaba el gaznate al país y que su horda de políticos, agentes, patrulleros, directores de controladoras aéreas, traficantes y matones impediría que sobre él cayera alguna forma de justicia civilizada.

Ya he visto camisetas y mugs destinados a turistas pubertos, malinformados y ansiosos por gritarle al mundo que son tan simples como las drogas, el sexo y el reguetón que, dicen, motiva su vida por los senderos del éxito ‘meimportaculista’. Pero una cosa es someterse al estereotipo del ramplón que visita Colombia a gastar poco y delinquir mucho y otra es ofrecer el cuerpo propio como megáfono prostituido por la mafia. El zigzag de la fila volvió a dar sus curvas y confirmé que el rostro del peor criminal de la historia colombiana no es lo único que el malandrete (que también entraba a mi país de destino) ha escogido para tatuarse.

En el otro brazo está lo que también reconozco como patrimonio de mis pesadillas: es la estructura de un edificio de por lo menos diez plantas cuyos marcos sin ventanas dejan ver los pasadizos vaciados por el horror. El tatuador había dibujado con sevicia y precisión detalles de la escena que generó la bomba contra el DAS el 6 de diciembre de 1989: dos carros, uno de ellos un taxi que también fue destruido por los más de 500 kilos que cobardemente los lamesuelas de la cocaína detonaron contra la vida de 53, la integridad de unas 600 personas y la salud mental de un país entero.

Entre la estupefacción y el asco seguí mirando al tipo avanzando por la fila en sentido contrario. Otro tatuaje leí en su nuca: ‘Plata o plomo’. La caligrafía enrevesada bien podría también anunciar la marca de un lubricante íntimo.

Tres marcas visibles se mandó a hacer este pelandrún para venderse como simpatizante de un cartel que asesinó, robó y dañó a través de la cobardía y la bajeza, que incluso traicionó a sus propios integrantes para mantenerse con el negocio y escalar en el poder. El trácala los exhibía sin pena, acaso inconsciente de la vergüenza y la rabia que despierta. Seguía la línea del casquivano, diciéndole a medio mundo que simpatizaba con lo más bajo de la humanidad.

Supongo que tipos así se extinguirán poco a poco. Seguirán ostentando sus relaciones (ficticias o reales) con los grupos más asquerosos de la historia, retorciendo cada vez más silenciosos narrativas de salvadores y provocadores para justificar su adoración por el que supo hacer las cosas “a su manera” y “no dejarse de nadie”. Pero su lugar lo ocupan lavadores de corbatas finas y empresas fachada.

Ninguna moral acompasa estas palabras. Solo un sentimiento de lástima por alguien que no se sabe discípulo de lo ruin, instrumento de quienes nunca aceptaron que tenemos que vivir bajo reglas elegidas por una mayoría para no ceder ante leyes básicas de la supervivencia de menos peor. Sigo a un Hopper a lo mejor trastocado por la rabia al expresar mi absoluta resistencia a aceptar o siquiera tolerar este gesto de crueldad descarada. No tolero lo que no tolera unos mínimos acuerdos de compasión.

Tatuarse es la prueba de presencia en el mundo, en palabras de David LeBreton. Intervenir la piel es ir más allá del color que nos diferencia o nos une a los otros. Es el paisaje de nuestra vida, las marcas que elegimos expresar, un anuncio que se ofrece a los demás para que lo interpreten. Este anónimo vocero del crimen canta su nostalgia tribal de otra gentuza que arruinó vidas y países y que sigue causando sufrimiento en campos y ciudades. Arma una narrativa de sí mismo basado (al menos en estos tres adefesios) en su simpatía por muertes injustificadas.

Las nuevas generaciones de narcos (que abundan) y terroristas (los de verdad, no los que imponen los dueños de las guerras) son menos ruidosos. Pasan desapercibidos, acaso porque ahora su red de contactos es más sutil y amplia, más silenciosa en la eficiencia de los procesos. Otros se han quedado con la estética de barrio falseado por el oro y la música fácil, inventándoles altura a los oficios ruines. Ellos, los que controlan el negocio desde emprendimientos fachada, ya no se dan a sumar muertos porque han entendido que lo espectacular de la guerra sucia y las bombas es de los pobres. Los que (como parte de la estrategia distractora) botan al caldero a unos que se han tragado un cargamento menor en bolsa de condón, ya dotan con armas a malnacidos que tienen mucha hambre, más rabia, poco corazón y sangre barata. Y sudan sus perfumes discretos cuando ven la cola que hacen los que tienen que hacer inmigración por ventanillas insomnes y no por la que acepta sus pasaportes diplomáticos o torcidos por otra peste. No se tatúan porque eso es de pobres. Ellos llevan el estigma en el alma, no en la piel.

ROBERT MAX STEENKIST

