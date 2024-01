Certificar una forma del amor

El 7 de diciembre de 2023 el organismo CMD Certification legitimó al Colegio Bilingüe José Max León como la primera institución colombiana que cumple con la norma italiana UNI/PdR 42 de 2018 para el Sistema de Gestión Antibullying. El modelo es liderado por UNI-Italia, el Tribunal de Milán, el Ministerio de Justicia de Italia, la Federazione di Scuole Cattoliche primarie e secondarie (Fidae) y Accredia, el organismo superior de acreditación italiano. Este modelo reúne los más actuales conocimientos globales en gestión contra el acoso escolar.



Debemos celebrar que esta certificación sea alcanzada por un colegio del segundo país de la Ocde con mayor exposición al bullying. Colombia ocupa el puesto número 10 del top 30 de países del mundo con mayor número de casos de acoso escolar. De acuerdo con los estudios de la ONG internacional Bullying sin Fronteras, para los años 2020 y 2021 en nuestro país se reportaron 8.981 casos graves de acoso escolar.

Una buena parte del esfuerzo para lograr esta certificación se basa en la estrategia de este colegio para prevenir y detectar a tiempo las manifestaciones de matoneo. Evita con procesos eficientes y medidas puntuales lo que en otros colegios ha alcanzado un nivel preocupante. De acuerdo al Sistema Nacional de monitoreo a casos de bullying, matoneo y ciberbullying de Colombia, en el año 2022 se lamentaron más de 230 casos de suicidio entre estudiantes.

Cualquier forma de supresión intencional que se repite por parte de un joven o un grupo contra un individuo que tiene alguna desventaja por posición social, preferencia, características físicas o algún rasgo de personalidad generalmente ocurre por el desinterés de la mayoría, el efecto de barra brava de una multitud o el miedo a las represalias de quienes no protagonizan el matoneo. La novedad del enfoque del CBJML es buscar también empoderar a los terceros, haciéndolos capaces de frenar este tipo de violencia. En otras palabras, busca implementar medidas concretas para evitar la Schadenfreude (la expresión alemana para algo como “placer despertado por la pena de otro”) o para que los espectadores se sumen a la defensa de un estrangulado.

A los terceros los llaman bystandars, traducible como “transeúntes” u “observadores”. Nada puede evitar los conflictos, pero todos los miembros de la sociedad deben estar conscientes de que una dialéctica es la fuerza principal para construir entre contrarios. Los contrarios pueden chocar violentamente, pero también pueden enlazarse para generar nuevas fuerzas. Y para esto puede servir un tercero que abandone la pasividad y se anime a matizar las posiciones.

No basta una educación que cultive una esfera intelectual o las competencias profesionales, se debe basar también en reconocer, respetar y aprovechar la diversidad que nos rodea y saberla parte obligatoria de un mayor bienestar para todos. No basta una educación que rechace la violencia. Cualquier colegio debe asegurar que a ningún estudiante se le dificulte jugar, aprender y socializar por culpa de algún agresor de su edad y (menos) de algún profesor.

Hasta que el rechazo a la violencia no se exprese en todos los ámbitos, Colombia seguirá siendo uno de los países más estancados del mundo. La estrategia “contra la crueldad” no logra garantizar la calidad integral de una generación futura. Así como no se puede resumir todo a ‘paz total’ (ni hablemos de “hacer trizas la paz”), no se debe desplegar ningún trabajo contra nada, pues el rechazo no permite protesta alguna. Se debe trabajar a favor de algo, destruir algo no basta. La certificación entiende cómo, educada entre sistemas de comunicación y gestión formalizados para proteger el bienestar mental y social de los estudiantes, una nueva generación puede tener más estabilidad y salud.

El cyberbullying, el matoneo a través de redes sociales o aplicaciones, abre prácticas de discriminación y tortura psicológica sin antecedentes. Quizás mucho más repetitiva y consistente que las otras maneras de acoso escolar, pues es más difícil de controlar por parte de profesores, padres de familias o terapeutas. Ni siquiera depende del encuentro físico entre las víctimas y los victimarios. Más allá de un rendimiento según indicadores académicos (más pronto que tarde obsoletos según exigencias profesionales cada vez móviles y vertiginosas) dependemos de jóvenes y niños cuyo bienestar individual y social fundamente el futuro.

¿No merecemos todos una educación lo suficientemente lista para innovar estrategias en pro de una convivencia saludable basada en la solidez de una comunidad? La impunidad de los crímenes en Colombia supera el 90 % —los cometidos por el Estado apenas recibe sanciones simbólicas y tenues—.

¿No necesitan las nuevas generaciones menor apatía, más interés en la justicia o menos miedo para exigir juicios y, eventualmente, soluciones para convertir los culpables en fuerzas constructivas? La mayoría de los casos de los estudiantes matoneados —94 % de acuerdo con un estudio de 2014 del National Institute of Drug Abuse and a National Research Service Award Primary Care Research Fellowship de la Universidad de Washington— confiesan haber sido víctimas de violencia por parte de seres cercanos.

Si ya vienen con esa disposición, ¿no es misión de los colegios garantizar que esas condiciones conviertan los corazones y las mentes que nos suceden escapen de las emociones “tristes” que creemos inevitables? Debemos celebrar que ya existan colegios comprometidos a certificar sus formas de cuidado y de amor.

ROBERT MAX STEENKIST

Rector del Colegio Bilingüe José Max León

