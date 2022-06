Hay que ir pensando en el lunes festivo 20 de junio de 2022. Será la prueba –de duelo o de victoria– de que la vida sigue a pesar de las noticias, y hacer política no puede ser esta sordidez, sino pactar la convivencia. Hoy, a esta hora de la segunda vuelta, el país es la puesta en escena de las viles cadenas de WhatsApp: no me lo van a creer, pero, superada una tregua de quince minutos, los votantes del uno ya juran por su Dios que los votantes del otro tienen toda la culpa de que Colombia sea Colombia. Ya la salud mental está atada a los resultados del domingo 19. Crece la megalomanía de las redes: “Abro hilo...”. “Campaña sucia” es una redundancia. Y las tribunas de estos años, el antiuribismo, la petrofobia, el sí, el no, la protesta social y el clasismo se resignan con vehemencia a alguno de los dos candidatos.



Hace nada, en Unicentro, cuando un gentío de muecas grotescas quiso sacar a gritos a un puñado de petristas en campaña –“¡Rodolfo!, ¡Rodolfo!”–, fue claro que la gracia de los centros comerciales es que no sean clubes sociales, que la gente de bien es una fuerza política que combina todas las formas de lucha y que el rodolfismo es un contramovimiento multinivel hastiado tanto de “los corruptos” que lo rondan como de las reivindicaciones políticas del progresismo. Repito: prefiero al Pacto Histórico no solo porque Hernández me parece un gran argumento para no votar por él, sino porque creo en este pulso de tres décadas por una democracia que sí lo sea y pienso que un país en guerra no necesita más administración sino más política. Pero los sondeos de hoy, que no cuentan el voto vergonzante, advierten un domingo 19 imprevisible.

Hay que tomarse en serio al ingeniero Hernández porque aún puede ganar. Hay que tomarse a pecho su triunfante pero peligrosa perorata anticorrupción que hace pagar a funcionarios por pecadores. Hay que observar su exasperación, de déspota listo a cerrar embajadas y a fusionar ministerios, ante la terquedad de la democracia: “¡Me limpio el culo con esa ley!”. Hay que huirle a la idea de que no es que humille a sus subalternos, sino que es santandereano: “Bueno, ingeniero, lo que usted diga”, le responde la dignidad de la periodista Ruby Morales, en aquel audio, cuando él le grita “¡la voy a echar!”, y hay que saber que el país ya no está para lidiarle la arbitrariedad a ningún político. Hay que notar la ronda de medios en la que el uribismo anda decretando el fin del uribismo: ja. Hay que ver el silencio de su jefe.



Por supuesto, hay que recordar a tiempo lo repugnante que es desconocer o acosar a cualquier vecino por su voto: el mundo está plagado de razones, en audio y en video, para votar contra cualquier candidatura.



Pero no sobra reconocer que ese desprecio de la política que muestra Hernández es el mismo que nos ha traído hasta este despeñadero.



Hay que leer un par de veces –si para uno el voto sigue siendo un voto por los pactos de paz– la inquietante entrevista que el ingeniero dio a EL TIEMPO este fin de semana: “Cuál defensa, cuál es la guerra, la guerra se acabó”, responde, crispado, mientras se suceden las noticias de los asesinatos de líderes sociales en un país arrinconado por conflictos armados en el Cauca, en el Urabá, en el Putumayo, en el Chocó, en el Catatumbo. Si el distópico Hernández gana el domingo 19, que como van las cosas puede suceder, el lunes 20 habrá que defender una cultura de los diálogos de paz que supere el negacionismo de una buena vez. Quizás así, de lunes en lunes, algún domingo de aquellos por fin logremos ser una democracia curada de espantos que sepa que el fanatismo devalúa el espíritu crítico y tenga claro que aquí no pueden seguir perdiendo los que han perdido siempre.

