Que los candidatos se detesten no solo es viejo sino que es justo. Pero el espectáculo principal del primer gran debate presidencial, el martes pasado a las 11:15 a. m., no fue aquel malestar plagado de dedos índices, sino el cinismo de manada de tantos espectadores que siguieron minuto a minuto la transmisión como robándole unas horas del día a una etapa de ciclismo o a un cara a cara de reality show. Cierto público presente en el lugar se rió de cada aspirante que se atrevió a reconocerse como víctima de la guerra colombiana. “Me secuestraron”: jajajá. “Me torturaron”: jajajá. “Mataron a otro líder social”: jajajá. Y mientras eso la audiencia virtual, una suma de usuarios embravecidos, electores a la espera de una luz y trolls que redefinen la política desde el inodoro, comentaban –a todos y a nadie– cualquier crueldad.



(También le puede interesar: Ingeniero)



Fue como ver en vivo y en directo la redacción de las necedades malolientes que solían escribirse en las paredes de los baños. Hubo fanáticos remunerados: “¡Fulano presidente!”. Hubo militantes disciplinados a morir que sumidos en su embrujo, en su embobe, se pasaron las dos horas repitiendo quién “peinó” a quién. Hubo las calumnias, las injurias, los emoticones, las sentencias irrevocables, en fin, las vilezas de rigor en los anónimos foros virtuales. Pero lo que más me sorprendió –que ya no debería sorprenderle a nadie pero no deja de hacerlo– es la sevicia con la que una parte de la gente sigue atacando la figura de Ingrid Betancourt. Digo “la figura” porque, por la ferocidad y la inclemencia con la que se hace, parece que se estuviera agrediendo a un personaje de ficción. Que se calle. Que se largue. Que vuelva a demandar a Colombia más bien. Que así se ganó su tortura de seis años y cinco meses: su secuestro.

Creo que la Colombia de hoy no aguanta otro presidente que se niegue a reconocer que la guerra es un asunto político. FACEBOOK

TWITTER

Decía hace ocho días que cada candidatura es un espejo de lo que somos. Podría pensarse en ese sentido que una remota victoria de Betancourt, libre, de vuelta de este exilio que es ley y curada de espantos en la patria de la deshumanización, daría al mundo la novela colombiana de la reivindicación: significaría, de cierto modo, que sí nos interesa contar y enmendar la historia. Verla en ese primer debate, en esa larga fila de liderazgos que a simple vista parecen mejores que el que tenemos, era surreal por decir lo menos. Hace veinte años era la vehemente candidata presidencial que iba a ser secuestrada, la popular congresista que había sido abucheada en el Senado por denunciar los bajos fondos del Partido Liberal, la autora de La rabia en el corazón. El martes seguía siendo ella. De frente para bien y para mal, a veces incisiva, a veces ofensiva, en un país que transmite el desprecio de generación en generación.



Para odiar hay que abstraer. Para maldecir así a alguien primero hay que deshumanizarlo. Usted mismo puede leer en el chat de aquel debate visto por medio millón de personas, entre los vivas de las innegables barras de Petro y de Hernández, la sarta de insultos a Betancourt: “¡Cállese!”, “¡oportunista!”, “¡váyase!”, “¡bruta!”, “¡tibia!”, “¡piroba!”, “¡víctima!”. Es claro que prefieren quedarse con su caricatura. Quizás le teman. Quizás les siga molestando, como a los congresistas que la abucheaban en los noventa, que denuncie pactos con el diablo. Tal vez les enerve, desde cierto nativismo contrario a la democracia, lo que tiene de francesa. Pero la virulencia contra una candidata que encarna tanta historia habla mucho más del país que de ella.



Yo en este punto solo sé por quién no voy a votar: por la derecha. Creo que la Colombia de hoy no aguanta otro presidente que se niegue a reconocer que la guerra es un asunto político. Y sospecho que los candidatos de fiar son estos que les dan risa a los públicos infames.

RICARDO SILVA ROMEROwww.ricardosilvaromero.com

(Lea todas las columnas de Ricardo Silva Romero en EL TIEMPO, aquí)