Lo peor de Colombia es que morir de viejo tenga tanto de proeza. Aquí matar sigue siendo común, y matar es arrebatarle de un tajo a una persona el derecho a saber –hacia el final– de qué se trató su propio drama: el derecho a recordar “alguna rara historia / que tiene oscuridad de telarañas, / son de laúd, y suavidad de raso”, piensa el poema de Silva. Digo esto porque el detenido expresidente Uribe, que le halló lógica a esta violencia y habló de “buenos muertos” y de masacrados que “no estarían recogiendo café”, sí ha tenido la rara suerte de llegar a la tercera edad de aquí, pero ha sido para constatar que la suya no es la balada del líder que salvó al país del incendio guerrillero, sino la novela del patriarca precipitado que hasta el último día apagó el fuego con fuego.

Propuso un país de corto plazo: no un Estado, sino una explotación; no una paz, sino una pacificación; no una suma de voces, sino una rancia “unidad nacional”, como una rendición a su figura, que enrareció la justicia y politizó las Fuerzas Militares. Dejó un reguero de herederos que compensan sus graves vacíos argumentales con fes, estigmatizaciones, vehemencias que no vienen al caso y declaraciones de guerra que niegan el conflicto, sin embargo. Y no hablo en pasado porque esté cometiendo el error de dar por descontado a un caudillo que aún lo es, y no ha sido condenado, sino porque en aquella vejez ya puede verse –repito– una vida política reducida a reconocer asaltos al Estado de derecho pero solo en gobiernos ajenos.



Cierto es que el martes 4 de agosto de la detención del expresidente es comparable con el viernes 26 de febrero en el que se le prohibió la segunda reelección, pues se trata de un pulso entre poderes resuelto luego de meses y días y horas de análisis e investigaciones dentro de la ley, pero también se parece al domingo 2 de octubre del plebiscito malogrado que dio la presidencia a los “líderes del no”: el martes que digo pasaron mil cosas más –la explosión en Beirut, la fuga del rey, la aprobación de la extradición del presunto testaferro de Maduro y la noticia de que de bisiesto a bisiesto han matado a 349 líderes sociales–, pero aquí fuimos testigos, sobre todo, de cuánto le cuesta al uribismo de hoy no salirse de las ropas democráticas.



Desde las cañoneras del poder, que es allí donde está el nuevo uribismo, se amenazó con guerras civiles, cortes únicas y constituyentes para echar atrás la justicia “en contra” que acababa de operar. Desde una de aquellas curules que nos cuestan 32 millones de pesos al mes se escuchó un llamado absurdo, nueveabrileño, “para la reserva activa”. Vino luego la defensa devota tanto del presidente Duque como de la vicepresidenta Ramírez: “Presidente, ¿usted no se está extralimitando?”, le preguntó la periodista Vanessa de la Torre al día siguiente. Y así fueron quedando sobre la mesa preguntas como “¿podrá el Centro Democrático probar que no es un culto de una sola mente, un chavismo, sino un partido serio?” o ¿puede seguirse diciendo, dos años después, que ‘presidente Duque’ es un oxímoron?



Se repite que los caudillos, más dados a la temeridad que a la terapia, viven brutales vejeces de pie porque interpretan sus personajes hasta el final. Pero ese no es nuestro problema, no, nuestro problema sigue siendo cómo dejar atrás esta historia llena de “épocas muertas” –que así las llama Silva– plagadas de sinos, de caciques que nos reducen a sus espectadores, de pretextos para no morir de viejos.



Cómo conseguir un país de largo aliento que no se quede enfrascado en falsos ídolos. Cómo evitar que los odios sean fatales. Cómo desobedecer, al fin, la orden de matarnos: la noticia de la semana suena a buen momento para ello.



Ricardo Silva Romero

www.ricardosilvaromero.com