Parece una idea para una comedia: “Un país en el que los paranoicos tienen toda la razón”. Pero estamos hablando de un lugar trágico –un lugar de carne y hueso– que con espíritu romántico se nombró a sí mismo Colombia hace un par de siglos ya. Por supuesto, cuando hablo de tragedia y de delirio estoy pensando en la masacre, en Sardinata, Norte de Santander, de los militares Mauricio Ortiz, Óscar Mendoza, Vicente Medrano y William Melchor: “Recibieron tiro de gracia”, se dijo. También estoy pensando en los cuatro líderes sociales asesinados al principio de esta semana, John Montero en Sinaí, Fernando Gaviria García y Omaira Alcaraz en San Pablo, Jorge Iván Ramos en Santa Rosa y Julio César Sogamoso en Puerto Rico, como si sus verdugos no creyeran en dioses ni fantasmas.

Estoy pensando en aquellos que parecieron locos cuando vaticinaron el regreso de los eufemismos sangrientos –“falsos positivos”, “migrantes internos”, “homicidios colectivos”– si la ultraderecha recobraba el poder.



Pero sobre todo tengo en mente el meme –publicado en redes, sin asomos de vergüenza o de sensatez, por una senadora del Centro Democrático– en el que se iguala a ciertas figuras de nuestra agravada e inagotable derecha uribista con los lores del lado oscuro de Star Wars: de Darth Vader en adelante. No es una mala comparación. No solo porque el empeño de pacificar e imperar a sangre y fuego suele volver rutina el apocalipsis, aquí o en una galaxia muy muy lejana, sino porque Vader, como tantos villanos de la historia, apuesta por un mundo en blanco y negro, cree en el inexistente derecho de las víctimas a volverse victimarios, y, ya que el arrepentimiento tiene que ver con la verdad y la verdad es un calvario, no le queda sino convencerse a sí mismo de que es el héroe de la trama: “Era lo único que podía hacer...”.



Vader se vuelve Vader porque su ambición es un sino, porque juzga por su condición, porque se siente despreciado por los todopoderosos, porque, partido por la violenta muerte de su madre, se permite creer que los villanos son siempre los otros, pero no deja de sorprender que –a pesar de haberse tomado los cinco poderes del siglo XXI– las figuras de la ultraderecha colombiana sigan sintiéndose cercadas por el fantasma del enemigo que les enseñaron de niños. Es que son voraces. No les basta la propaganda. No les basta la versión oficial. No les basta el santo óleo colgado en la Casa de Nariño, no, ellos juran por Dios que están tendiéndoles una trampa y que el relato de la historia está en manos de sus enemigos –“ustedes no saben quién fui yo...”– porque necesitan victimizarse para justificarse lo que venga.



Parece una idea para una novela distópica: “Un país que no tiene ciudadanos sino daños colaterales”. Pero estamos hablando de este lugar muy muy lejano en el que siempre se ha logrado –desde las posiciones de poder– sacar de contexto y aturdir para vender el maniqueísmo, el atrincheramiento, el ‘era él o yo’, como la única vía hacia el reconocimiento político. Una vez más estoy pensando en los soldados alemanes y los soldados franceses que odiaron a los comandantes que les dieron la orden de matarse –porque sí: por ser alemanes y franceses– cuando se encontraron en la tierra de nadie entre las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Una vez más estoy pensando en que, si los caudillos les permitieran encontrarse y los dejaran un rato en paz, los seguidores de los unos y de los otros podrían al menos dejar de matarse.



Son tiempos exasperantes, tiempos falaces. Suena la marcha imperial de Vader adentro y afuera. Pero aquí vienen las nuevas generaciones nuestras –las veo– que se resisten a creer que la trama de Star Wars es más compleja que la trama de Colombia.



Ricardo Silva Romero

