El día que Twitter colapse, que no se ve tan lejos, habrá que hacer un minuto de silencio por sus mil y una víctimas: por los injuriados, por los cancelados, por los arrinconados a punta de posverdades, por los ninguneados que acabaron entregándose al pensamiento de manada, por los adictos a las pequeñas mentiras que reafirmaban los prejuicios, por los antagonistas porque sí, por los depresivos y los ansiosos y los megalómanos que chequeaban sus cuentas “a ver qué” –y eran una raza bocarriba– en la negrura de la madrugada. Será lo justo también extrañar a aquella abrumadora red que contaba las sílabas, a Twitter, como una herramienta contra la indolencia, contra la tiranía, contra el sectarismo, contra la censura, en este mundo que desde el espacio se ve como una bomba de tiempo.



Hubo un tiempo feliz, en Twitter, en el que era posible ser sin prevalecer. Después desembarcaron los inciertos e inescrupulosos políticos. Y conscientes de que la comunicación es un poder, porque puede ser un instrumento para el abuso, no solo dividieron para reinar, sino que plagaron de frases turbias el mundo de las redes.

No fue un sueño: fue esta pesadilla. Uribe, que un mes llegó a lanzar cuatrocientos tuits redactados con los pies, usó su cuenta para calumniar, para echarles los perros bravos a sus críticos y para justificarse el horror en voz alta. Duque, que se jugó su capital de redes tanto en la defensa de la Virgen como en la de Uribe, incumplió su voto de silencio con un trino más bien confuso en el que defendía la “no repetición” como si la paz le importara. Y Petro, impreciso e insólito, enardeció a las barras bravas, tuiteó ligerezas como “pídanle a la gente que si van a recibir dinero de los compradores de votos, lo hagan, pero que voten por Petro y por el Pacto”, y convirtió en un peligroso revoltijo –“esto no saldrá en nuestros medios”, remató– el inesperado lamento por la muerte de un miliciano prorruso hecho en Colombia.

No estoy diciendo, una vez más, que no han debido tuitear. Ya qué. Ya no hay reflexiones, sino reacciones. Ya no hay líderes, sino influenciadores. Estoy insistiendo en que escribir es reescribir: en que otro sería el país si hubieran redactado bien sus indelebles trinos. Cuando se cuente la historia de las oportunidades perdidas, que ya no se ve tan lejos, se reconocerá que la polarización de las redes era al menos un paso adelante del unanimismo, pero se lamentará, el día que Twitter colapse, que semejante herramienta para sumar voluntades se haya malgastado en el atrincheramiento, en el empeño de que la visión del mundo sea el mundo, en la bajeza de convertir las mentiras en verdades a punta de likes, en la vana celebración de que la mitad de un pueblo le haya ganado a la otra mitad las elecciones: “¡Se salvó el país!”.

El mesiánico Elon Musk, un señor feudal del futuro con modos de villano que es además el hombre más rico del mundo, acaba de comprarse Twitter en el nombre de la libertad de expresión: “El pájaro ha sido liberado”, tuiteó la semana pasada. Sonó mal. Sonó a nación por encima de las naciones. Sonó a tolerancia con las voces violentas. Quedó claro que mientras llega el final, el “Error 404” que vaticina el ensayo de Paniagua, tendremos que recordarnos los unos a los otros que trinar es escribir y escribir es pensárselo dos veces. Sería útil que apareciera algún estudio que probara que vive más años quien vive menos en las redes. Serviría que los líderes de este país experto en guerra, pero también experto en paz, respiraran, se editaran a sí mismos antes de publicarse y tuvieran claro que la ambigüedad puede ser fatal en la política. Pero, conociéndolos como los conocemos, lo mejor será responder por uno mismo.

