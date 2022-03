Nada tan idiota como un guerrerista de red social. Nada tan humano, en el peor sentido de la palabra, que dar el triple salto mortal que hay que dar para teclear la afrenta “yo no es que esté de acuerdo con la guerra, pero Putin tenía que invadir Ucrania para detener a la OTAN: tocaba”. Nada tan duquista como vaticinarle a Rusia que habrá de respondernos por aquella innegable “agenda regresiva en la que los grandes imperios florecían a costa de imponerse sobre los derechos de los pueblos” –lo dijo la canciller Ramírez, en la ONU, antes de ofrecerse como mediadora de paz– desde esa emprendedora e imperialista Colombia del “no” que al cierre de esta edición seguía portándose como si la guerra en Arauca y en el Chocó y en el Magdalena Medio sucediera en las colonias.

Hay un viejo mundo, paranoide e infernal, que aún se porta como si no viéramos su doble moral y su barbarie. Putin, en plena campaña presidencial para quedarse hasta el fin, es un kamikaze de la KGB que pilotea un avión de pasajeros. Según él, “tocaba” librar su guerra de trastornado de la Guerra Fría, su propia invasión nacionalista del siglo XX. Habla como si fuéramos a enterarnos de su crueldad hitleriana en las películas que se harán en los años cincuenta, como si no estuviéramos viendo en las redes la cordura del presidente Zelenski, el coraje del soldado ucraniano que baila en videos de TikTok para que su hija sepa que no ha muerto, el sufrimiento del militar ruso que se rinde a la gente de Ucrania, de la anciana que está dispuesta a armarse, de la traductora de El olvido que seremos atrapada en aquel teatro en Kiev.

Habría que estudiar la lógica de estos internacionalistas aficionados, de multiverso en el que nadie amanece huérfano, que sin escalas pasan de la verdad “la OTAN incumplió su promesa de no extenderse” a la posverdad “tocaba atacar”: están diciendo, como Putin, como los chacales de los setenta que un día se resignaban a poner bombas en calles de inocentes, que tocaba bombardear guarderías, tocaba traumatizar familias hasta la muerte, tocaba matar. Es pensamiento cenital. Consiguen abstraer la vida ajena. El pueblo alemán ha dado un giro histórico contra el horror visto desde arriba, pero estos falsos expertos siguen creyendo que tocaba, pues si no lo hacen se les viene abajo el mundo maniqueo donde se educaron. Son antiimperialistas e imperialistas al mismo tiempo.



Esa contradictoria lógica de siglo pasado en este siglo, de defensores de lo indefendible en los tiempos de Twitter, de ambientalistas de escritorio que añoran el glifosato, de demócratas prohibicionistas que anhelan imponérsele al derecho de la mitad de la ciudadanía a decidir sobre su cuerpo, de mediadores de la paz mundial que reeditan la violencia nacional, de hipócratas que sacan adelante el país del crecimiento mientras el país de la guerra cuenta su suerte en asesinatos de líderes sociales –ya van veinticuatro este año–, es la lógica colonialista de nuestro gobierno. Es fe perversa, hereditaria, en que ciertos individuos valen más que otros. Sí, hacerle campaña al “no” y sabotear los acuerdos y delegarles el destino de Colombia a los ejércitos era condenar a la invisibilidad a millones de colombianos con la sangre al cuello; contarle las horas a Maduro significaba abandonar a su suerte a cientos de miles de inocentes en las fronteras; reducirse a ficha del tablero de Estados Unidos, a falta de canales con los vecinos, era ponernos en vilo como si aquí no hubiera guerra, pero “tocaba”, y de “tocaba” en “tocaba” va creciendo la población de fantasmas colombianos.



Yo no quiero amargarle a nadie el viernes. Pero todavía faltan cinco meses para empezar a pagarle la pensión vitalicia a este estratega.

RICARDO SILVA ROMERO

