Querido elector en el borde del colapso: la campaña presidencial de estos últimos cuatro años, que día tras día reduce a realista al más paranoico, mina los sentimientos del más compasivo y rebaja los estándares del más virtuoso, sigue alentando nuestro fatalismo, pero debilitando nuestra defensa de la democracia. Se levanta uno a ver a todo el mundo ordenándole a todo el mundo qué, por qué, cuándo pensar, y entonces prefiere callar. Hay tanto cerebro seco, tanto juicio perdido a punta de leer cadenas de WhatsApp de claro en claro y de turbio en turbio, que el horizonte se reduce a hundir a un candidato o al otro para aplazar el apocalipsis hasta el 2026. Estamos rodeados de voces firmes a la hora de declararse defensoras de la democracia, pero frías, ambiguas, a la hora de defenderla.



Hace poco el reportero Dan Rather les pedía a sus colegas gringos que no atenuaran más, en nombre del recato periodístico, las dimensiones del golpe del miércoles 6 de enero de 2021. Sospecho que hay que hacer lo mismo con los saboteos diarios a nuestras elecciones. Me temo que hay que dejar a un lado la neutralidad –porque aquí, sobre todo aquí, no viene al caso– para decir con precisión y con temple que esta campaña ha probado que buena parte de los líderes que lidiamos no solo desprecian sino que temen a nuestra democracia. Creo que no estamos entendiendo la gravedad del asunto. Cientos de políticos están diciéndonos, a diario y en todos los tonos, que se pondrán en guardia para salvar las instituciones siempre y cuando sean suyas. Solo se llamará democracia si es la de ellos.

No fue un influenciador temerario, sino todo un presidente del Senado –el mismo investigado por la Corte que una vez, desde su curul de cafetería, ató al Eln la suerte de una candidata–, quien a pocos días de la primera vuelta presidencial salió a exigir la destitución del equívoco registrador Vega y a sumarle a este caos el rumor de que “se está fraguando un fraude en nuestro país”: en estos años, en el nombre de su democracia excluyente, los emberracadores de votantes, los parásitos del poder y los expresidentes de siempre, con su falta de pruebas y su temor patológico a la izquierda, se han permitido llamar a prórrogas del periodo presidencial, a esguinces a la ley de garantías, a reconteos de los votos, a aplazamientos de las urnas, con tal de impedir que gane el que se salga de las manos.



Quería escribir, sin caer en las fobias que lo arruinan todo, sobre cómo el prohibicionismo, el populismo punitivo, el activismo provida, el extractivismo, el negacionismo, el belicismo que ha llevado a la deshonra y la antipolítica internacional de Gutiérrez no van a servirle a nuestra cultura de la convivencia, sino a nuestra cultura del aniquilamiento. Pero antes debe estar claro que obligar a los trabajadores de una empresa a votar contra un candidato es un delito electoral acá en Colombia, ¿no? Que, venga quien venga a la presidencia, llegó el día –“llegó, llegó...”– de que tanto la supuesta “fortaleza de las instituciones” como la soñada “independencia de los poderes” dejen de ser frases vacías. Y que hay que aprender a perder las votaciones, por Dios, pregúntenle al país cómo lo ha hecho.



Hace poco el candidato Gustavo Petro, primero en las encuestas, propuso a sus opositores un pacto para aceptar los resultados del domingo 29 de mayo: “Si ganan ustedes, los aplaudimos”, dijo, “si ganamos nosotros, ustedes deben obedecer la Constitución y la ley”. Cierto: propuso la democracia. Pero es que el país está lleno de falsos demócratas. Y si algo ha desatado esta violencia nuestra y solo nuestra, desde que Colombia dijo llamarse Colombia, ha sido el desconocimiento salvaje de las elecciones.

