Yo estoy de acuerdo con usted. Usted está frente al tarjetón presidencial, cara a cara con seis candidaturas que podrían ser peores, entre el cansancio de que le griten por quién votar, la resignación a ser parte de la mitad que sí sale a hacerlo y la zozobra de estas elecciones –las más violentas en décadas, según la Flip y la MOE, para los periodistas y los líderes sociales– enrarecidas además por un registrador al servicio de las teorías de conspiración, por el alud de encuestas y debates paródicos, y por los empleadores delictivos que con burda sutileza amenazan a sus empleados con cerrar la empresa si gana cierto exguerrillero exalcalde que empieza por P. Vote por lo que quiera. Vote a favor o vote en contra. Vote por la candidatura a pesar del candidato. Vote en paz que votar no es clavarse el cuchillo ni es firmar un cheque en blanco.



Usted quiere votar ya porque ya no da más. Cree que en esta campaña se les ha hecho un daño irreparable a las palabras “cambio” y “miedo” y “esperanza”. Está a punto de crear una petición en change.org para que jamás vuelva a compararse un monólogo entrañable de Cantinflas con la turbia perorata de un político. Se niega a usar el argumento “es que es mala persona”. Se niega a dejarse rotular, a dejarse reducir, como un hincha, por su voto: quién puede llamarse a sí mismo “rodolfista” sin concluir el sinsentido de la vida, se pregunta. Piensa y piensa en qué momento se dio este tarjetón que ya no tiene partidos sino coaliciones pegadas con babas de arengas. Y, en la orfandad del cubículo de votación, echa una última mirada a las cuatro candidaturas que han llegado hasta el domingo 29 de mayo con la ilusión de pasar a la segunda vuelta.

Duque no está: ha soltado, ante la BBC, el desvarío “me habrían reelegido...”, pero no, no está, y ya es ganancia que no esté y que no haya reelección. Está Gutiérrez, en cambio, con los dientes blanqueados, y usted recuerda que a Colombia, esta injusta suma de países que funcionan y países entre la guerra y la pobreza cogobernados por los clanes, le han hecho mucho mal las presidencias atrincheradas, prohibicionistas, militaristas, provida, que a larguísimo plazo mejoran las cifras diarias del hambre. Ve al ingeniero Hernández y entiende que los mejores candidatos de 2022 se han dedicado a repetir sus errores de 2018, “¡extremista!”, “¡tibio!”, mientras –a punta de una sola frase, más bien coja, contra la corrupción– el populista reaccionario encanta en TikTok a la gente que quiere votar contra todo, y crece y crece, y puede ganar.



Usted puede votar por Fajardo o por Petro porque, más allá de los acaboses de las redes, más allá de los sondeos que advierten que tarde o temprano habrá que votar por el segundo, los dos proponen ahondar la democracia –la paz, la inclusión, el ambientalismo, la diplomacia, la defensa de la Constitución– para contener el despotismo que nos ronda. Pero duda ante el tarjetón, Petro o Fajardo, Márquez o Murillo, pues esas candidaturas serían mejores si fueran una sola: el centro habría sujetado el mesianismo, rescatado de alianzas indefendibles, librado de bodegas aniquiladoras y estructurado las promesas para estar a la altura del drama social, pero el petrismo habría moderado la superioridad moral, recordado que la dignidad propia no está por encima del horror y dado autoridad frente al país que jamás se ha sentido representado.



“Pero pues allá cada quien...”, como dijo Egan Bernal, se trata de votar sin patrones ni vigilantes porque se trata de la democracia.



Y de anhelar de una vez, en el nombre de la democracia, una sola candidatura del centro a la izquierda que en la segunda vuelta les gane por poco a estos “trumps” que ya ni saben que lo son.

