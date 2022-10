Descanse, ingeniero Hernández, solo quedan dos días para que pueda dejar el saco en su curul. Ya renunció. Ya pasaron volando sus tres insultantes e inútiles meses en el Congreso. Y, luego de perder nuestro tiempo por 69 días hábiles, luego de explicarnos que tenerlo a usted de senador era tener a Messi de arquero, luego de salir ileso de la publicación de un sórdido audio de los suyos en el que parece cobrándole platas a su fórmula vicepresidencial y luego de radicar un proyecto de reforma de la ley ochenta “para sacar a esos pícaros corruptos de los contratos estatales”, le ha llegado el momento de cumplir su vieja aspiración de ser el gobernador de Santander: se va del Senado para llevar a su peligroso personaje –ese político que desprecia la política– al cargo que tenía en mente desde el principio.



Suelen empantanarse las discusiones sobre la buena fe de nuestros líderes. Todo ser humano –el político lo es– tiene un defensor en algún lugar. Y todo candidato se dedica tanto al oficio de sí mismo como al oficio de transformar su sociedad. Y sin embargo, ya que se nos involucra cuando “el sueño” de alguien es ser elegido por nosotros, y gobernarnos, pongámonos de acuerdo en que cualquier ciudadano es susceptible de perder el juicio e intoxicarse en posiciones de poder. Si el ingeniero se ha permitido a sí mismo renunciar al Concejo de Bucaramanga porque le parece “inocuo”, y ser un alcalde que cachetea a un concejal, y gritarles “¡me limpio el culo con esa ley!” y “¡yo lo mato!” a sus colaboradores, y faltarles a sus electores de semejante manera, es porque durante años ha estado subiendo la escalera del síndrome de Hibris.

No es el único. Fíjese usted, líder de acá, si lo emborracha su éxito, si se toma a sí mismo como ejemplo, si está diciendo “nosotros” en vez de “yo”, si se atrinchera a negar la realidad, si siente que el mundo es un pretexto para su gloria, si va de una idea a la otra como pasando canales, si solo se siente responsable ante el Dios de la historia, si la culpa siempre es de los demás, si, como cualquier antisocial que espera en vano a su padre, como cualquiera de los corruptos que ha denunciado, es capaz de pasar por encima de sus adversarios y explotar a su gente sin piedad. Nótese su propio gatopardismo. Véase el camaleonismo en el espejo. Revise si ha alcanzado el peor de los fueros: el inmune e impune “él es así”. Y sepa que cualquier democracia es susceptible de volverse patocracia si se sintoniza con las patologías de sus líderes.

Suerte, bellísimo departamento de Santander, que venga un gobernador que se tome a pecho esa tierra. Cada región hace su vida. Cada uno vota como puede, como quiere, como es. Pero a ningún votante le sobra pensarse dos veces a su candidato.

Si uno acepta que la democracia es un sistema de contención de la locura de una sociedad, y un modo de poner en cintura los trastornos de sus líderes, nota lo importante e iluminador que sigue siendo preguntarse en qué momento el 47 por ciento del electorado –y por qué cierto centrismo que comparte, con otras palabras, las causas del Pacto Histórico– llegó a pensar que una presidencia del ingeniero era un mal menor: ¿fue el desarrollismo o el pragmatismo o el fanatismo o la petrofobia o la colombianada risueña o el hartazgo o la intuición lo que empujó a tantos a votar por aquel gobierno inimaginable?, ¿qué habría hecho la hibris de Hernández con Venezuela, con la política de drogas, con el malestar, con la ONU, con el dólar?

De vez en cuando me ha parecido chistoso pensar en una Psiquiatría General de la Nación: un búnker de divanes ante el que comparezcan, una vez por semana, nuestros gobernantes. Ya no me da tanta risa. Ya me parece una solución.

