Repito: cada vez que llegan las elecciones me reconozco menos autoridad para cantar mi voto, porque cada vez me parece más justo e inevitable que cada quien vote por quien quiera, pero, luego de esta campaña que lo ha desfigurado y distorsionado todo, creo que vale la pena escribir que voy a votar por Claudia López porque soy testigo de su coraje y de su brillantez, porque admiro su paso de la ciudadanía crítica a la política que busca la convivencia, porque ha estado jugándose la vida para que un día aquí no sea lo común jugársela, porque odia las refundaciones de la patria, porque a pesar de los descaches, de sus contribuciones al clima insano de estos meses, es claro que va a gobernar sin rencores, y yo quiero –y me hablaría bien de mi ciudad– esa primera alcaldesa para Bogotá.

Ha sido una campaña salvaje, envenenada, desde Punta Gallinas hasta la quebrada San Antonio, desde el cabo Manglares hasta la Piedra del Cocuy. Según la MOE, 152 municipios están en riesgo de violencia electoral. Según la Fiscalía General, 605 figuras, de todos los partidos desde las Farc hasta el Centro Democrático, recibieron amenazas en estos meses. Según la Fundación Paz y Reconciliación, en el último año ha habido 22 candidatos asesinados, 27 atentados y 230 víctimas en 28 de los 32 departamentos de Colombia. Esto ha sido bajeza tras bajeza en todas partes: el hombre que se autosecuestró para ganar en Potosí, la encuesta falsa divulgada por una candidata a la gobernación de Santander, la propaganda sucia e infame contra un aspirante a la alcaldía de Medellín.



Y mientras tanto aquí, en la malgastada Bogotá, cuatro candidatos viables han sido vilificados por las catacumbas de trolls, los teóricos de la conspiración y las campañas presidenciales a destiempo.

Y su figura, de bogotana directa, enérgica e impaciente, es un símbolo de que no estamos condenados a repetirnos, a lamentarnos FACEBOOK

TWITTER

A Uribe Turbay, aunque se entregue a los pastores y los partidos rancios, le falta pasado para lidiar el presente de una ciudad que ya ha sido reducida a experimento, pero hay que ser desleal para negarle su conocimiento de la ciudad. A Morris, aunque repita y repita la lección contra el alcalde actual, le pesa el hecho de ser la avanzada de una campaña ajena que quiere prevalecer antes de tiempo, pero hay que odiarlo para no notar que su valerosa voz periodística ha servido de contrapunto en los mil y un debates. A Galán, que no solo ha hecho la mejor campaña, sino que ha probado que Bogotá está cansada de pelear por políticos, podría cosérsele injustamente la sombra de Cambio Radical, pero hay que ir perdiendo para acusarlo de ser parte de un complot de villanos de Batman: votaría por él, sin líos, si no estuviera López.



Pues en el contexto de un país en mora de creerse su Constitución, y en medio de la derechización mundial, fallida gracias a su propio Dios y cuestionada por las protestas sociales, López representa la ciudadanía que se resiste a ser espectadora del juego de mesa de los poderosos, pero que pocas veces tiene la oportunidad de poner en práctica su llamado a la convivencia, su denuncia de la corrupción, su convencimiento de que, a sus 481 años, Bogotá no puede seguir siendo el capricho del alcalde de turno, ni puede empezar de ceros otra vez. Sus aliados tienden a ser políticos sensatos. Sus enemigos suelen ser enemigos de las causas democráticas. Su lista al concejo, liderada por el noble Diego Cancino, me parece la mejor.



Y su figura, de bogotana directa, enérgica e impaciente, es un símbolo de que no estamos condenados a repetirnos, a lamentarnos.



De tanto en tanto, el electorado no parece eligiendo gobernantes, sino cazando brujas o beatificando mesías, pero, según dicen las últimas encuestas, el electorado bogotano se ve a punto de escoger a una persona que no le juegue al caudillismo.



www.ricardosilvaromero.com