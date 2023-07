Qué es un escándalo: es un pacto con el diablo que no solo se filtra, sino que se publicita para nada. Da rabia. Da indignación. Da tristeza. Porque es un relato truculento, de verdades, verdades a medias, mentiras y teorías de conspiración, que sustituye y enrarece la justicia. Va de la reacción “yo soy un hombre honorable” a la denuncia “yo soy un perseguido político”. Deja ver cómo una persona cae en la trampa de su personaje: su orgullo monstruoso, su hibris. Y así es que el señor Zuluaga, el alfil uribista que estuvo cerca de ser el presidente que se vengaría de Santos, pero colapsó en la recta final de la campaña de 2014, es hoy esta voz gris –la de los audios filtrados– que le ha confesado las anomalías de su campaña a un cura que no solo lo absuelve, sino que le bendice la ocultación que vendrá: la mitad de un escándalo es su encubrimiento.



Sucede en un país de semidioses y de semidiablos: de gentes que, en el contexto de la guerra y el cogobierno con la mafia y la pobreza y la vigilancia que nadie vigila, pasan de creer que están por encima de la ley a descubrir que son figuras trágicas. El señor Zuluaga vende el alma y la cordura a cambio del poder, y se sabe, y lo niega, y se prueba, y se narra, pero al final, repito, no sirve de nada. Voy hacia atrás en la antología de nuestros escándalos, el Polígrafo, Centros Poblados, Odebrecht, Agro Ingreso Seguro, las chuzadas, la Yidispolítica, la Farcpolítica, la parapolítica, Dragacol, Chambacú, el Miti-Miti, el Proceso 8.000, para que sea claro que ninguno ha sido leído como un cuento moralizante: no solo porque los pocos condenados tienen defensores a muerte, que descreen, de paso, de la justicia, sino porque los lectores de los escándalos de antes son los protagonistas de los escándalos de ahora.

Nuestros presidentes han sido domadores de filtraciones: “Yo no lo crie”, “de qué me hablas, viejo”, “me acabo de enterar”, “fui engañado”, “fue a mis espaldas”, nos han dicho. Pero el señor Zuluaga, que empeñó el sistema nervioso, en vano, para llegar al solio de Uribe, apenas atina a reconocer que “esto es un infierno”, y en una grabación filtrada: lo graba el señor García Arizabaleta, perito en curvar reglas que vio la gloria tanto en el gobierno de Uribe como en el de Duque, y es un audio de hace nueve años sobre la plata de Odebrecht en su campaña, pero lo escuchamos hoy porque la Fiscalía ya va en 2014 y porque todo contrato con Satán viene con la cláusula del “sálvese quien pueda”. Vaya usted a saber quién más va a caer. Es claro, eso sí, que Zuluaga no fue un títere, sino una pieza sacrificable del nauseabundo ajedrez de estos años.

Tendría que servirnos para algo semejante desplome. Podría uno quedarse varado un rato, por ejemplo, en la idea de que el uribismo ha sido desde el principio un mal con cara de remedio –y desear que el electorado tome nota–, pero lo cierto es que el modus operandi del escándalo no es solo propio del partido más fuerte de la derecha, sino típico de un país en el que la política se resiste a desprenderse de la lógica de los negocios. Podría uno caerle al caído, mientras lo van negando sus copartidarios y lo van abandonando sus Mefistófeles, pero es más útil señalar que la corrupción es contagiosa en estas sociedades jerárquicas, y reclamar el desmonte de aquella estructura de financiamiento que corrompe los gobiernos desde sus campañas, y celebrar a tantos funcionarios honorables que han tenido claro que la solución es cumplir la ley.

Podría uno cambiar la palabra “corrupto” por la palabra “criminal” para que el retrato tuviera tres dimensiones. Podría uno cambiar la palabra “escándalo” por la palabra “traición” para que fuera claro que esto ha sido personal.

RICARDO SILVA ROMEROwww.ricardosilvaromero.com

