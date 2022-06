Por qué no hay que izar la bandera a media asta. Por qué no hay que temerle a lo que viene. Por qué no hay que creerles a estos pálidos próceres de la derecha, azuzadores de ejércitos y dealers de odios y de pistas falsas y de fobias, que “una etapa difícil de la vida nacional está por empezar”: cuándo no. Por qué no hay que empezar a buscarse la vida en Miami, e irse a vivir en inglés la nostalgia por el herpo, tal como se lo aconsejan a conspiranoicos e incautos esos paladines republicanos más trumpistas que Trump que acusan a Disney de corromper a sus niños: “¡Libre soy...!”. Por qué no hay que madrugar a sacar el pasaporte, ni hacer colas para comprar el papel higiénico y la gasolina, ni ‘googlear’ “el fin del mundo” a medianoche. Por qué son tan significativos, tan reparadores para el país los resultados de las elecciones del domingo.



Porque si siempre ganaran los mismos electores, como ha pasado aquí por tanto tiempo, no solo habría que deplorar esta república, sino vaticinarle las pesadillas y los fiascos del pasado. Porque si siempre nos gobernaran las mismas ideas, como tantos lo han pretendido en el nombre de Dios y los mercados, seguiría siendo así de común que lidiáramos las opiniones ajenas como actos de violencia. Porque a diferencia de la presidencia uribista, que se quedó y se quiso quedar más y más en nombre de no sé qué culebra viva, el cuatrienio petrista tiene que ser un recordatorio de que nadie se toma el poder en una democracia que sí lo esté siendo. Porque a diferencia de Duque, que tardó cuatro años en resignarse a que “a nadie lo eligen presidente para hacer lo que le venga en gana”, Petro tendrá que responderles a quienes le creen y a quienes le temen.

Porque a usted, querido ciudadano sitiado por la zozobra, no le van a quitar sus bienes, ni le van a sabotear sus prerrogativas, ni le van frustrar sus antojos de los fines de semana ni lo van a empujar a nada que no sea quejarse de Petro, que no sobra, pero el país arrinconado por el hambre, por la pobreza, por la segregación y por el desdén sí va a recobrar la oportunidad de ganarle el pulso a la violencia y sí va a ser reivindicado. Nadie va a meterse en el conjunto de al lado. El antiguo secretariado de las Farc, que, según la propaganda sucia del no, se iba a quedar con el país, va a seguir respondiendo ante la justicia de la paz por sus repugnantes secuestros. Quizás nos libremos de taras. Tal vez no confundamos más la justicia social con el comunismo. Sí, Vargas Llosa se sentirá decepcionado de Colombia, pero peores duelos hemos vivido.



Por qué no hay que darle la espalda a este lugar, a partir de esta semana tan nueva, tal como no se la dieron antes millones de derrotados en las urnas. Hay un rosario de razones. Pero pienso sobre todo en que esto era lo mejor que podía pasarles a los países del país, desde el pueblo del Pacto Histórico hasta la patria del Centro Democrático, si de verdad se trata de ser mucho menos fanáticos, mucho más compasivos. Petro, que al parecer ha estado envejeciendo lejos del sectarismo, tendrá que aprender muy pronto algo que Duque está por aprender: que un presidente no absuelve ni condena. Márquez, la líder social que se salvó de milagro, la primera vicepresidenta negra en un país un poco más racista que clasista, irá logrando que ciertos periodistas dejen de hacerle burdos interrogatorios a media lengua.



Dirá lo que ve, o sea, que es una vergüenza que la mitad de Colombia tenga hambre, hasta que la verdad deje de ofender a la vieja clase política. Seguirá teniendo ese coraje diario solo suyo, en uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres y para los defensores de la Tierra, hasta hacer evidente lo que ha sido temible.

RICARDO SILVA ROMEROwww.ricardosilvaromero.com

