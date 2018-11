Rifirrafes

Pensé que estaba exagerando: cómo no exagerar acá en Colombia. Pero, luego de referirme en la columna de la semana pasada a ese periodismo carroñero que se la pasa armando riñas de Día de la Madre entre irreconciliables, luego de comentar en la columna anterior la manía de llenar las redes de titulares de la calaña de ‘Rifirrafe...’ o ‘Fuerte agarrón...’, en busca de clics de gallada, supe que apenas estaba señalando una obviedad cuando leí con mis propias gafas cómo habían titulado los medios –este lunes– la escena en la que un senador uribista insistió en que el M-19 fue aliado del cartel de Medellín, y el exalcalde Petro, señalado, le respondió que mejor se fijara en qué partido estaban hoy los familiares de los narcos, y el expresidente Uribe, siempre listo a asumir su defensa y a imitarse a sí mismo, soltó la frase “cobarde es hablar del ausente...”.



Nada nuevo hasta ahí: la misma gente de la misma clase política sacándose el as en la manga de Pablo Escobar cada vez que conviene. Hasta ahí nada raro: serán muy diferentes, pero ser Petro o ser Uribe es sentirse aludido. Sea como fuere, luego vino el fenómeno que digo: los titulares sensacionalistas, como publicidades engañosas o llamados al odio con sangre en la boca, que hablan de ‘peloteras’ o de ‘grescas’ que a duras penas suceden, pero que, reseñadas para la impaciente tribuna de las redes, azuzan la fantasía de la polarización y el acabose. Siguieron esos encabezamientos tan temidos, tan manidos, el ‘Rifirrafe entre Petro y el uribismo’, el ‘Fuerte agarrón entre derecha e izquierda’, y vinieron las reacciones viscerales de los partidarios de un lado y del otro: copiar y pegar.



Pero las peleas rutinarias que dan clics fueron lo de menos al día siguiente, pues, movido por su terco propósito de que la JEP juzgue aparte a los militares, Uribe sintió la urgencia rara –los titulares, desacostumbrados a lo normal, coincidieron en la palabra ‘inédita’– de reunirse durante horas con algunos de sus más serios contradictores del Partido Liberal, del partido de ‘la U’, de la Alianza Verde, de Cambio Radical, del Polo Democrático, de la Colombia Humana, de las antiguas Farc. Se reunió con Barreras, Catatumbo, Cepeda, Goebertus, Lara, Lozano, Petro, Sandino y Velasco, en la búsqueda de una justicia especial dentro de la justicia especial. Y no se logró eso exactamente, menos mal, pero sí se demostró que una reunión como aquella era posible. Que sí podría firmarse la paz política que no hemos sido capaces de firmar.



Ya no se pintan óleos de esos que terminan en las paredes altas de la Casa de Nariño, pero las fotos del fascinante encuentro del martes pasado, ‘El memorial de desagravios’, deberían ser vallas a la vista de todos como pruebas de que hoy –cuando tantas democracias se ven arrinconadas, trumpeadas– aquí en Colombia podríamos lograr el milagro de acordar lo mínimo. Siente uno, cuando ve las fotos, que alguien les dijo: “Pórtense como adultos. Siéntense bien. Desconcierten a los tituladores de los medios por un día. Enciérrense en una oficina en la que quepan todos, a representarnos al fin, hasta que se pongan de acuerdo al menos en que en una república tan vieja no son soluciones los populismos, ni los negacionismos, ni los chivos expiatorios, ni los ataques a la prensa, ni los saboteos a la justicia ni los cambios de reglas que nadie está pidiendo”.



Cedan un poco para que esto no se vaya por el barranco. Firmen la frase “acepto que este Estado –yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos– sirvió a la guerra, de pensamiento, palabra, obra y omisión, hasta volver este país un país de víctimas”. Y líbrennos de esta farsa plagada de rifirrafes. Suena fantasioso, pero cómo no fantasear acá en Colombia.



RICARDO SILVA ROMERO

www.ricardosilvaromero.com