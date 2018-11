Retrovisor

Esto no es lo que era. Uno se imagina a los presidentes de ahora en piyama –tumbados bocarriba, en el precipicio de la cama, entre la oscuridad de las 4:59 a.m.– incapaces de dejar para más tarde la amarga tarea de revisar en la pantalla luminosa del teléfono quién está hablando de ellos en las redes: “Ya no gobierno para las encuestas”. Uno se imagina a un puñado de asesores preguntándose qué hacer para que el presidente Duque suba en los sondeos letales de estos días: del viernes 16 al lunes 19 se supo que solo una tercera parte de los consultados aprueba su gestión, conciliadora pero no, luego de los primeros cien días de gobierno. Y en un principio fue una sorpresa. Pero un par de días después, pensándolo mejor, fue claro que aquella imagen estropeada no era un revés, sino una cosecha.

Porque este pesimismo que las encuestas han estado notando –el 78,8 %, según Invamer, cree que el país va por mal camino– es el pesimismo que sembró la oposición vil de estos años. Durante demasiado tiempo se les fueron los días inventándose enemigos de Colombia, “los traidores”, “los mentirosos”, “los mamertos”, “los chuzadores”, “los cómplices del terrorismo”, “los corruptos”, “los enmermelados”, “los persecutores de Uribe”, “los castrochavistas”, “los vendepatrias”, que ahora son ellos mismos –nuestra rancia clase política– porque son ellos quienes están en el poder. Simplemente, la gente les creyó la inviabilidad de este país. Simplemente, la gente les creyó que no hay muerto malo ni político bueno. Y ni todos los uribistas ni todas las uribistas podrán rescatar a Duque otra vez.



Si Uribe anda poniéndose en manos de Mockus, contra todos los pronósticos, es porque ya ni siquiera a él le está saliendo bien en las encuestas eso de ser un político que señala a los políticos. Si ha habido 340 protestas en cien días es porque los ciudadanos tienen claro que sus “líderes” solo quieren de ellos likes, votos e impuestos. Si se están quebrando las popularidades en cuestión de semanas, ¡crac!, es porque no nos cuadra el Presidente conciliador con sus nombramientos incendiarios, porque vemos la comprometedora pantalla del teléfono del Fiscal en vivo y en directo, y notamos que el mundo del poder de estos últimos treinta años se les ha vuelto un sórdido entretejido con demasiados frentes que lidiar, demasiados testigos que callar. Pero siguen prometiéndonos futuros como la orquesta del Titanic.



Y sí: ni todas las propagandas en todas las telenovelas, ni todos los consejos comunales como misas llenas de promesas, ni todas las estrategias de redes de consejeros remangados, ni todas las cuentas de Twitter que pretenden fabricar la realidad como los periódicos de los días de la Violencia, ni todas las entrevistas en todos los medios misericordiosos, van a salvarlos del naufragio de nuevo.



Quizás sirva, en plena cosecha de tempestades, cumplir el valeroso e inesperado pacto contra la corrupción que firmaron a finales de agosto todos los partidos que tenemos –desde el Centro Democrático hasta las Farc– en la Casa de Nariño: ¿qué clase de líder alcanza la proeza de reunir a todas las fuerzas políticas para nada, para darles la espalda al día siguiente? Tal vez sea conveniente dejar de pensar que recibir a los estudiantes, que no se van a rendir en esta época que poco cree en jerarcas ni en bufones, es una señal de debilidad: ¿qué clase de presidente le muestra los dientes a la causa que puede darle un norte a su gobierno?, ¿qué clase de régimen pierde la oportunidad de marchar detrás de los pocos optimistas que quedan en la época del pesimismo y el horror?



Esto no es lo que era. Hoy se le ven las costuras al poder. Hoy no hay salida aparte de pactar con la ciudadanía.



www.ricardosilvaromero.com