Yo tampoco creo en eso de que “todo tiempo pasado fue mejor”, pero luego recuerdo que Ernesto Macías es el presidente del Senado.

Y que, a diferencia del uribista e irresponsable Macías, los congresistas de antes podían ser oradores portentosos que hipnotizaban a sus rivales, tejían sus deplorables cortinas de humo con la paciencia reservada a los buenos lectores, servían a sus líderes sin rebajarse a portavoces de ideas sueltas, y tenían clarísimo, porque tenían sentido de la historia, que una simple declaración de un senador –hoy se dice “un simple tuit”– era en verdad un acto político por el que había que responder: la gente que va por el mundo de saco y de corbata siempre se ha visto rara, como vistiendo uniforme de prohombre, pero ciertos congresistas de hoy sí que parecen disfrazados.



Escribió Macías, luego de quién sabe qué conversación con quién sabe quién, el siguiente globo de fin de semana: “Definitivamente no es posible tramitar vía Congreso verdaderas reformas a la justicia y a la política, ni ajustar los acuerdos de La Habana; las presiones de las Cortes y otros intereses lo impiden”. Y, como si el presente sí fuera la parodia del pasado, como si él aún no hubiera llegado a esa parte de la Constitución y Colombia fuera un reformatorio, pero de leyes, agregó: “El Presidente no debe descartar la convocatoria de una Asamblea Constituyente”. Ni siquiera Petro le siguió el juego. Se le vino encima el mundo que hoy solo necesita un pretexto para venirse encima. Se le dijo lo que era menester decirle: que tuviera algo de fe en lo que preside, que dejara en paz a su propio presidente, que leyera el articulito 376.



Y el senador Macías atacó a aquellos que “desconocieron la decisión popular del plebiscito”, claro, porque es otro más que sigue viviendo en noviembre de 2016, pero también redujo su propuesta desesperada a “una opinión”.



Porque hoy los senadores son, antes que nada, tuiteros: “Aquí solo opiniones personales”. Porque hoy los senadores son los primeros en despreciar el Senado a punta de hashtags con vocación de inris.



Se le hizo ver a Macías, con razón, que detrás de su constituyente podía estar la nostalgia por aquel país unánime que no sabía si temer o adorar al ‘Presidente eterno’, el embeleco de seguir saboteando un acuerdo de paz que está cumpliendo dos años –y que, de salir mal, podría entorpecer este gobierno– o la manía colombiana de reformarse en la teoría para preservar las malas prácticas: la maña de pensar que la culpa no ha sido de la trampa sino de la ley, que la responsabilidad solo fue y es y será de los políticos perversos, sí, pero también el vicio de fingir grandes enmiendas para blindar a las sórdidas élites ante la justicia. Y es de sociedades adultas asumir los errores cometidos, los monstruos engendrados, los Macías elegidos, pero es de pueblos serios no vivir resignados a la idiosincrasia: “Es que así somos”.



Porque sí, por supuesto, nos hemos pasado la vida hallándoles chivos expiatorios a nuestros desmanes, pero qué tanto nos merecemos –si este país no es un karma o una paila hirviente en pleno trópico– estas bandas de miles que despojan y aterran y enlodan a 45 millones de colombianos, estos ministros reciclados de gobierno en gobierno que de verdad piensan que sus negocios son su vida privada, estos fiscales temibles que no reúnen requisitos sino impedimentos, estas tramas macabras, en los pasillos movedizos del Estado, llenas de testigos asediados, y estos congresistas lenguaraces que lo ponen a uno a añorar como a un prócer al Valencia Cossio que veinte años atrás declaró “o cambiamos o nos cambian”: yo creo que nos los merecemos muy poco. Y tenemos todo el derecho a exigirles la cordura o la renuncia.



