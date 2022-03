Ser humano es maquillar, pero tarde o temprano, queridos votantes, hay que afrontar los hechos. Se ha vuelto fácil carecer de principio de realidad, porque las burbujas de las redes, de los numerales a las cadenas de WhatsApp, pueden evitarnos la negociación diaria con el mundo exterior –y vararnos en la comodidad del maniqueísmo: “¡maldito comunista!”, “¡cerdo fascista!”–, pero siempre llegará el conteo de votos de los domingos de elecciones a ponernos de pie sobre la tierra. Hora de ser realistas. Hora de aceptar que ni Petro ni Gutiérrez han ganado ya la presidencia. Hora de notar que el candidato del centro, la fuerza mediadora que cree en la izquierda y lidia a la derecha, no apareció en el debate del lunes: salió tan mal esa consulta –esa esperanza– que tuvo cara de primera vuelta.

Ciertos expertos repiten, en estos días de analizar con el deseo, que Petro ya no crece, que Petro no consiguió las cifras ni las curules que quería, pero lo cierto es, siendo realistas, que su votación en la vigorosa consulta del Pacto Histórico –440.000 votos más que Duque hace cuatro años– es contundente e innegable. Repito: a mí no me da miedo un gobierno de Petro, no, me da mala espina su barra de jacobinos que no está haciendo política sino justicia, me da hartazgo su monólogo de profeta que lanza sentencias paranoides y legislaciones por decreto y vaticinios que llenan de zozobra, y que jamás se cumplen, pero veo que su plan es insistir en la democracia: me gusta que le cuente a ese país que repite “qué vaina” –“qué vaina” las masacres, las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales– que él no va a expropiar a nadie, pero que el año pasado hubo doscientos desplazados por día, o sea doscientos expropiados por día, en estos paisajes tan bellos.

Se trata, sin embargo, de ser realistas. Y el sagaz Gutiérrez, que primero muerto antes que decirle por el apodo de muchacho risueño, en efecto encarna con insolencia esta política colonizadora que ha costado tantas vidas que a duras penas se alcanzan a llorar desde las ciudades, pero ha sabido convertirse en el refugio de los diez millones de electores que han sido determinantes en los últimos veinte años: de los uribistas, de los políticos que confunden gobernar con gerenciar, de los partidos mañosos que saben vivir del Estado, de los nostálgicos del “no”, de los supuestos escandalizados, de los supuestos provida, de la juventud que fue educada para temerle al castrochavismo, de la gente que “no protesta sino que trabaja”, pero también, ojo, de tantos ciudadanos que simplemente están en su derecho de no confiar en quienes los desprecian.



Gane quien gane, será lo justo un gobierno nuevo que no obligue a nadie a salir corriendo, un gobierno mediador que no obre, como este, contra el país que no votó por su propuesta. Sería misericordioso para esta democracia que reviviera de golpe la voz realista del centro, pero la verdad es que, en vez de llenar de matices a la centroizquierda que se necesita aquí en Colombia, su arrogante “cambio pero sereno” está cumpliendo cuatro años de apagarse y seguirse apagando por obra y gracia de las Ías y los francotiradores de prestigios y los egos y las superioridades morales que son tan discutibles: qué tal la manía de decir que el voto de centro sí es libre. Menos mal que queda la ciudadanía. Menos mal que queda el periodismo que le rinde cuentas a la democracia.



Porque vienen 72 días de fanatismos, de propagandas sucias, de posverdades, de coprofilias, de enajenaciones como la de aquel jurado de votación al que le pareció chistoso decir que había cometido un par de fraudes. Vienen 72 días, de aquí al siguiente conteo, de contestarle a esta pesadilla con el realismo.

