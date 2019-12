Radicalización

Este 2019 con ínfulas de año bisiesto también ha servido para notar que no hay que esperar al Gobierno –es inútil– para transformar la cultura. Si a los gobernantes de turno no les interesan los beneficios obvios que traen los acuerdos de paz, ni la exhumación de las verdades de una guerra que ha dado a Colombia apariencia de fosa común, ni las buenas relaciones con los demás países del mundo maniacodepresivo del siglo XXI, ni los dramas alargados de los trabajadores independientes que siguen ganando lo mismo que ganaban hace diez años ni las protestas de los muchachos que sospechan una vejez infernal, entonces tendrá que ser la sociedad civil, como ha ocurrido tantas veces, la que se ponga de acuerdo en la tregua, en la memoria, en la solidaridad, en la convivencia.

No será la vieja clase política de estas décadas, pacificadora, soberbia, caritativa, tecnocrática de puertas para afuera, la que llame al estremecimiento por las 2.248 ejecuciones extrajudiciales que según la Fiscalía ocurrieron aquí mismo –según Verdad Abierta en Dabeiba y en San José y en Vistahermosa y en Granada– hace muy poco. Sí, en las entrevistas de estas semanas, marcadas por la desazón de la ciudadanía, la impopularidad del Gobierno y el desprestigio del uribismo que señalan las encuestas, el Presidente sonó menos atrincherado (“creo en el centro”, dijo), pero su corte seguía propagando la idea de que no se está cosechando el violento revanchismo que la derecha sembró, sino encarando una conspiración petrista, chavista, santista, rusa.



Y, al cierre de esta edición, ninguno de los propagandistas del régimen parecía capaz de reconocer que ‘falsos positivos’ no solo es el peor de los eufemismos colombianos, sino una terrible mancha nuestra de aquí hasta que se le arriende este espacio a una generación mejor.

Cuando un gobierno cae en el cliché “es un problema de comunicación” es que no entiende que lo ha dejado atrás su sociedad. Que, luego de un compás de espera más que justo, la gente ha vuelto a concluir que aquí es mejor acudir a la familia que al Estado. Que esa muchedumbre feliz que se agolpa para darle la mano al Presidente, a lo largo y lo ancho del país, es ese enorme 26 por ciento que aprueba su gestión, pero que es una cuarta parte del país. Y que la solución propia de estos políticos reaccionarios puede ser radicalizarse como Trump o Maduro, y descararse en su desprecio de las causas liberales, y esperar el desgaste de las marchas, y aferrarse a sus votantes, y portarse como un gremio más, pero eso aquí siempre ha salido mal: peor.



Por supuesto que las movilizaciones ciudadanas de estos años han sido claves. Por supuesto que hay que seguir. Si se ha mantenido viva la necesidad de desenterrar las verdades de la guerra, si se ha conseguido frenar la aplanadora contra el reconocimiento del conflicto armado, si se han denunciado los bombardeos inexplicables y las traiciones a la paz y los desmanes de los agentes de la ley y las jugaditas de las figuras más uribistas que Uribe, y de paso se ha logrado derrotar tanto en las encuestas como en las urnas la estrategia de la radicalización que suele darle el triunfo a la derecha, es porque en las calles se ha estado decretando el fin de una era en la que la gente se enteraba de las verdaderas noticias en los informes de memoria histórica: “no más”.



Cualquier cosa puede pasar. Por deformación profesional, esa vieja clase política, habituada a salirse con la suya, seguirá pactando a puerta cerrada tanto lo que crea mejor como lo que más le sirva. Pero a esta hora del día yo apuesto que, ante la presencia diaria e incansable de la sociedad civil, tendrá que resignarse a ser parte de la transformación de esta cultura.



www.ricardosilvaromero.com