Hay una nostalgia que envenena. Pero hay una nostalgia que repara las ganas de vivir: el escalador Nairo Quintana no solo nos ha devuelto a aquella nación de nuestro ciclismo, que aparece, más allá de las agendas y de las ideologías, entre las banderas de las curvas finales del Alpe d’Huez o de los Lagos de Covadonga, sino que de modo providencial, en estos tiempos violentos de procesos de paz, nos ha revivido aquella infancia plena de destinos en la que solíamos levantarnos en la madrugada a escuchar las etapas del Tour de Francia en las voces de “el Viejo Macanudo” Julio Arrastía, “el Padrino” Alberto Piedrahíta, “el Profe” Héctor Urrego, “el Poeta” Rubén Darío Arcila y “el Comandante” Alberto Castro, y tendíamos a pararnos frente al televisor a gritar “¡vamos, Lucho, vamos!” como si estuviera en juego el corazón.



Yo no soy particularmente viejo ni particularmente joven. Pero nunca me sobran las nostalgias que prueban que una vida buena –la vida en paz, reivindicadora, risible que se quiere vivir– no es un privilegio del pasado. Y seguirle las gestas a Quintana me ha despertado la alegría con las que amanecía a seguirle los pasos a “el Jardinerito” Lucho Herrera.

Sigo cuidando mi autógrafo de Herrera, el único autógrafo, repito, que he pedido, porque sus triunfos me despertaron un imprevisto e injustificado orgullo de ser colombiano; sus calvarios me convirtieron en este hincha leal que les hace fuerza a sus ciclistas en esos días terribles, que suelen ser los días siguientes a la victoria, en los que las piernas no dan más; sus desilusiones me presentaron esas tribunas que se regodean en la derrota ajena, y sus gestos estoicos, que confirmé en una entrevista que le hice una mañana en Fusagasugá, me pusieron del lado de los colombianos que asumen aquel lugar común que sigue siendo la mejor definición del hecho de estar vivo: “Fue una etapa muy dura”, decía Herrera, acezante, a los micrófonos sensacionalistas de siempre, “pero se hizo todo lo que se pudo”.

Conocí una vez a Nairo Quintana. Hace diez años escribí una crónica sobre un entrenamiento “a tumba abierta” de los suyos, de las seis a las nueve de la mañana, desde las lomas de Tunja hasta las de Bogotá, que de paso me probó su determinación, su seriedad, su timidez, su amor por la bicicleta, su amor por su tierra, su amor propio. Hace dos días, en la rueda de prensa en la que aclaró que no se va a rendir ni se va a retirar así no tenga equipo, fue evidente que prefiere la nostalgia que revitaliza a la nostalgia que entorpece. Va a honrar un palmarés que se ganó etapa por etapa. Va a pedalear hasta que las piernas no den más. Va a seguir siendo ese hombre concentrado, sereno, que se resiste a malgastar las palabras, que sabe darle la espalda al melodrama y se niega a echarles la culpa a los demás.

Toda vida tiene algo de parábola: Quintana ha hecho lo que ha hecho para que esta cultura vacilante no se niegue su propio presente, ni se resigne a sus derrotas violentas, pero también ha puesto en evidencia que nuestros buenos ciclistas escapan a tiempo de nuestro ciclismo, que es la hora de sacudirse tantos patrones que reducen a los escarabajos a monstruos de feria y que solo unos cuantos “de malas” son castigados por competir en igualdad de condiciones, con altiveces o con tramadoles, cada vez que esas uniones ciclísticas –llenas de mañas de “familia” de tiempos del capitalismo hipócrita e irreflexivo– necesitan un par de chivos expiatorios para recrear la ilusión de que ningún árbol tiene por qué responder por sus pocas manzanas podridas. Puede que la carrera de Quintana termine en este empeño de seguir y seguir. Pero qué bueno que él mismo esté reescribiéndose el final de su proeza.

RICARDO SILVA ROMERO

