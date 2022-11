Debería decirse en letras grandes, antes de cada partido del Mundial de Qatar, que el siguiente programa es el negocio de unos cuantos encorbatados con su propio Dios y su propia ley. La desvergonzada Fifa, que, siete años después de ser atrapada con las manos en la masa por la fiscalía gringa, se sigue portando como el Vaticano de las canchas, ha arruinado la “suspensión de la incredulidad” –o sea, la vocación a asumir las reglas de cada fantasía– de millones de espectadores: hoy mismo es posible ver un par de documentales, Los entresijos de la Fifa y Los hombres que vendieron la Copa del Mundo, que demuestran que desde mediados de los setenta el fútbol pasó de ser un deporte a ser un sótano plagado de explotaciones, de sobornos, de reventas, de lavados, de pactos con tiranías. Pero demasiadas tribunas no se enteran ni quieren enterarse: “¡Gol!”.



Colombia siempre es el colmo. Si una federación se ha salido con la suya –y ha sabido jugar el juego gansteril de “esto nos une, sí, somos un solo país, pero ojo: que no se meta la ley porque es un negocio privado”– esa ha sido la Federación Colombiana de Fútbol. Un par de presidentes renunciaron por los fracasos de la selección. Algún jefe, Fina, salió por la puerta de los escándalos. Y aquel mandamás, Bedoya, viajó a Estados Unidos a reconocer sus fraudes, sus sobornos. Pero el señor Jesurún, dueño del balón desde 2015, no solo sigue ahí como si hubiera clasificado a la Copa de Qatar, sino que pontifica como si no hubiera tenido que pagar una multa de 16.000 millones por la reventa en las eliminatorias del Mundial pasado. Cualquier empresa le hubiera pedido la renuncia. Pero él se encoge de hombros. Sabe bien que los hinchas no tienen tiempo para indignarse: “¡Gol!”.

Quizás el siglo XX, que sigue en pie a pesar de todo, nos haya acostumbrado a los Estados privados dentro de los Estados. Quizás sea el triunfo de la lógica de la mafia: “Voy a hacerle una oferta que no podrá rechazar”. Cuando se habla de “la familia del fútbol” se está hablando de un clan que a duras penas se responde a sí mismo. La Fifa que respaldó aquel mundial en plena dictadura argentina es la Fifa que, a pesar de las condenas de estos años, está celebrando una copa en un lugar en el que se persigue a muerte a la población LGBTIQ+, se desdeñan las documentadas denuncias por corrupción y se permite una explotación laboral que se ha llegado a llamar “esclavitud moderna”: tanto The Washington Post como The Guardian hablan de miles de trabajadores muertos para que un puñado de turistas hagan la ola en las barras de Qatar.

Yo quiero al fútbol sobre todas las ficciones. Tengo los álbumes de los mundiales desde 1978 hasta hoy. Todavía lamento que Zidane haya soltado el cabezazo que sabemos. Todavía creo que Naranjito fue la cumbre de las mascotas. Me da risa nerviosa que Alemania haya vengado la salida de Colombia metiéndole siete a Brasil. Me levanto en la madrugada peleándole a Higuita por andar haciéndose pases con Perea en la mitad de la cancha: “¡Gol!”. Pero, como a tantos aficionados capaces de seguir la liga colombiana como si no hubiera sido declarada una de las más aburridas del mundo, cada día me está costando más lograr “la suspensión de la incredulidad”: cada día me está quedando más difícil anestesiarme el espíritu crítico mientras los bigotudos de la Federación, que jamás responden, que jamás se van, recorren a sus anchas los lugares de Qatar que no pudieron recorrer los jugadores.

Que la SIC no deje de vigilarlos. Que la Corte Constitucional los siga poniendo en su sitio. Que el Ministerio del Deporte de este gobierno que nos llama al cambio les recuerde que nadie está por encima ni por debajo de nadie ante la ley.

