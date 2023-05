Hay gente que repite que el mundo es el purgatorio. Que, como se lee en Corintios, 10, 13, Dios no nos dejará sufrir pruebas –naciones, sociedades, culturas– más duras de las que podamos soportar. Y que se viene a Colombia a vivir una de dos vidas: una que sirva al fracaso de lo humano o una que sea un triunfo del espíritu. Puede uno ser la voz empeñada en calumniar a la Guardia Indígena, la mano negra capaz de enviar coronas fúnebres a los funcionarios de la JEP, el magistrado condenado por torcer un fallo para favorecer a una fiduciaria petrolera, el coronel capaz de venderse al paramilitarismo por varios millones al mes, el reclutador de menores a estas alturas de la historia del país. Pero también puede ser nuestro extraordinario embajador en los Estados Unidos, por ejemplo.

Es evidente el coraje colombiano, patrimonio inmaterial de la humanidad, en pesistas que superan hernias discales para ganarse medallas de oro o en ciclistas que llegan ensangrentados a la meta del viacrucis en Saint-Étienne. No es nada fácil en cambio reconocer en un político –pues es común que el político pacte con el diablo y apueste todo al sinsentido– una vida que nos remedie a todos de paso, pero, como se vio este domingo en Los informantes, el embajador Luis Guillermo Murillo ha hecho lo que ha hecho y ha sido lo que ha sido para servirnos de norte: nació en Andagoya, Chocó, “en el centro de la selva”; sus resultados en el examen del Icfes le trajeron una beca para estudiar en los salones bajo cero de Moscú; dio poco a poco con el amor de una rusa, Barno Khadjibaeva, con quien ya cumplió 32 años de casados; volvió a su tierra resignado a la sentencia “el doctorado es para los ricos”, pero pronto se vio obligado a exiliarse porque quiso hacer política sin pagarles peajes a los matones que se tomaron los rincones del Estado; se fue a Washington, con su buen humor, a prepararse para ser el gobernador, el ministro, el candidato, el embajador, el coraje nuestro que ha sido.

Hay gente que insiste en que se viene al mundo a dar reporte del experimento humano –o sea del país– que nos tocó en suerte. Podemos contar hasta el fin, aquí en Colombia, nuestro regodeo en la violencia, pero también nuestra saboteada y redentora vocación a la paz. Si no nos pasáramos los días perdiendo de vista lo que también somos, podrían estar honrándonos a todos, de izquierda a derecha, las historias liberadoras del embajador de Colombia en Estados Unidos que ha restaurado la empatía entre los dos pueblos, de la líder social de Yolombó que se salvó de la muerte para convertirse en la Vicepresidenta de la república que llevó el relato del país de vuelta a África, y del hombre impredecible que dejó las armas para probar, en la presidencia que jamás iba a pasar, que la revolución es la democracia que no le teme a serlo: no es un fracaso, sino un triunfo, que un firmante de paz encabece nuestro ejército.

Vale protestar, sin golpismos, en la plaza de Bolívar. Vale reseñar lo que dijo Mancuso a la JEP. Vale contarle al mundo entero que el alcalde de Cartagena del Chairá, en Caquetá, acaba de decir “Petro, no deje que me maten” cercado por las disidencias de las disidencias. Hay que gritar las cifras devastadoras, de Indepaz, que son una costumbre desatendida: sesenta líderes sociales y once firmantes de paz asesinados este año porque esta guerra tan sucia se niega a parar. Hay que relatar el negacionismo de la derecha a la izquierda. Pero como no estamos en el infierno, sino en el purgatorio apenas, hay que narrar con la misma convicción a los colombianos que, como Murillo, sobreviven para celebrar la convivencia: son vidas que hablan bien de nosotros, de todos, a pesar de nosotros mismos.

