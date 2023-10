Sé que llego de último a esta idea –“Fundó Caracas en pleno centro de Caracas”, se dijo de don Rodrigo Díaz de Carreras–, pero una buena transformación de este país de machos que no han sido educados para reflexionar, sino para prevalecer, sería dejar atrás el presidencialismo. Si nuestro jefe de Gobierno no fuera tantas cosas, si no fuera cabeza del Estado, corazón del poder político, guardián de la historia, unidor del país y portavoz de la trama colombiana en el mundo, no solo podrían darse las convivencias y los parlamentos que se resisten a ser apéndices, sino que no volveríamos a correr el riesgo de ser reducidos a las doctrinas de alguna juventud: lo de Petro sobre el infierno en Israel y en Gaza, 99 obstinados e innecesarios e inoportunos trinos que ofendieron a medio planeta, es un recordatorio de que solemos pender de un presidente.

Cada cual responde a diario a un contexto: la carrera, la riqueza, la familia. Hay presidentes que llegan al poder a pacificar su tierra a sangre y fuego. Hay presidentes que entienden que la cuestión de fondo es terminar la guerra. Hay presidentes convencidos de que el mundo es un tema práctico: el juego de mesa de la economía. Y hay presidentes que llegan al cargo a resolver la historia: Petro ha hecho de su mandato una serie de reivindicaciones –y eso será lo mejor de su periodo–, pero con frecuencia parece extraviado en “certezas” inoculadas durante una época crucial, la de Múnich, Vietnam, El Chacal, Watergate, Pinochet, Perón, que fue un estruendoso fracaso del centrismo: del pacto entre demócratas, de luego de la Segunda Guerra, para impedir el ascenso de los fundamentalistas.



El presidente Boric, de Chile, condena tanto las embestidas salvajes de Hamás como “los ataques indiscriminados contra civiles que lleva adelante el ejército de Israel en Gaza”, y pide justicia y Estado para Palestina, y ya. Pero en estos tiempos tan inciertos, en los que todo, desde la ignorancia atrevida de las redes hasta las películas de superhéroes, parece gritarnos que el mundo no volverá al centrismo hasta que no suceda otro Apocalipsis, Petro insiste en su debate en medio de imágenes de la barbarie. El contexto de Petro es la historia, pero historia es, también, el año pasado. Petro no es el primer viejo que se empeña en ser leal a sus convicciones de juventud, pero un presidente así, que se resiste a reconocer lo que ha ocurrido desde entonces, corre el riesgo de un naufragio.

Petro compara a Gaza con Auschwitz para despertar consciencias, pero sobre todo consigue revolver estómagos: “Pero qué necesidad”, cantó Juan Gabriel, “para qué tanto problema...”. La comunidad judía del mundo llama al soliloquio petrista “una vergüenza para su país”, y deja en claro que hay días en los que los gobernantes no están representando a los gobernados, sino a los fantasmas de su vida. Y por eso llego, así sea de último, a la idea de dejar atrás el presidencialismo: la forma de gobierno y la manía. Por eso, porque Colombia está muy vieja para pender de la psique de turno, extraño una democracia fuerte que no solo sea protagonizada por su presidente, sino por sus gentes: una democracia superior a sus políticos que cierre el camino de la guerra, reivindique a los ninguneados y refugie a toda su ciudadanía.

“Nos sobran propagandistas como Netanyahu y asesinos como los de la cúpula militar de Hamás”, dijo el exministro israelí Shlomo Ben Ami hace unos días nomás.

“Hacen falta los líderes”, advirtió. Porque los líderes son esas voces cuerdas que, como aquellos que dejan de ir a 100 por hora cuando llevan pasajeros en el carro, se trascienden a sí mismas en el nombre de sus adeptos y sus críticos. Y a veces parecemos en manos de kamikazes.

RICARDO SILVA RMEROwww.ricardosilvaromero.com

