Suele decirse, con sorpresa, que este país no es serio. Suele decirse que no es serio, claro, porque no lo es. “Es que aquí todo lo perratean”, me dijo un señor en Medellín, con razón, al principio de esta semana. ‘Perratear’ es, de acuerdo con el diccionario de colombianismos del Caro y Cuervo, “rebajar la calidad de algo”, reducir cualquier cosa del mundo a su versión percudida, pirata. No es exactamente ‘petaquear’, que es “arruinar” según el libro del cura Tobón, pero casi. Y en cualquier caso es lo que el gobierno de Duque hizo con nuestro país, perratearlo, cuando pidió solemnemente al gobierno de Guaidó que extraditara a la señora Merlano como resignado a que no se sepa nunca lo que ella sabe, y convencido de que romper relaciones con otro Estado no es un trauma para los pueblos, sino un castigo para los gobernantes.

‘Perratear’ es convertir nuestra embajada en Washington en escampadero y en hazmerreír, y asegurar, cuando se es la vicepresidenta, que “no hay evidencia científica ni estadística seria de que Colombia es el país más corrupto del mundo”, y ser la ministra que a estas alturas del Gobierno no solo sigue despreciando el acuerdo con las Farc que consiguió que 13.202 colombianos se desmovilizaran, sino que, acomodada a un país que desconoce que han sido asesinados 182 exguerrilleros, sigue echándoles la culpa de las crisis a los que tuvieron el coraje de firmar la paz: y así, ante la sospecha de que su futuro no está en las urnas y la certeza de que el establecimiento criollo será incapaz de la reconciliación o no será, el partido de Rodrigo Londoño se divide más y más.



Debe decirse, con hastío, que este país no es serio, que Colombia no necesita dar caricaturistas sino apenas fotógrafos. Pues qué otro Estado en la Tierra se encoge de hombros cuando un protagonista de su historia como Humberto de la Calle, jefe negociador del acuerdo de paz, denuncia que un dron se está asomando en su ventana como un espía y un buitre. Qué otro país se resigna a ver al exvicepresidente Vargas Lleras, que el año pasado amagaba con redimirse y se parecía al mago aquel que revelaba los trucos de todos los magos en un programa de televisión, convertido en el escudero que le estaba haciendo falta al escudero. Y en qué otro clima se le ocurre a todo un comandante de la Policía que no va a ser fácil investigar a cierta banda criminal porque aún no ha sido registrada.

Por supuesto, hay gente que hace lo mejor que puede para remediar nuestra cultura, hay gente en los gobiernos, incluso este, que prefiere renunciar antes de perratear un cargo que a nadie pertenece, hay gente seria, o sea, gente consistente con humor y con umbral del ridículo, que investiga, que protesta, que se niega a contribuir al empobrecimiento, que narra, que se gana palabra por palabra la autoridad que los demás fingen. Hay antiguos vicepresidentes, como De la Calle o Bell, que no le jalan a la locura. Pero hay otros que, como esos tuiteros carifruncidos que lanzan órdenes y consejos y advertencias al planeta ante docenas de seguidores, simplemente van por ahí diciendo lo primero que les viene a la cabeza como si sus coscorrones verbales tampoco tuvieran efecto.



Podría decirse, en el tono del señor de Medellín, que en Colombia “si algo se puede perratear, se perrateará”: desde el debate público hasta la Corte Suprema, que nunca está medio llena sino medio vacía.



No tiene por qué ser así. Que los altos funcionarios del Gobierno solo sean altos en la teoría no nos condena a ser un pueblo insensible a la corrupción, a las traiciones a la paz, a la violencia. Que se perrateen ellos hasta ser caricaturas, chistes de Maduro, pero que sigamos denunciándolos hasta que sean impensables.



