No hay tregua. Nada se detiene. Para empezar el nuevo año, que habría preferido no hacerlo, el presidente Iván Duque le contesta al periodista Yamid Amat acá en EL TIEMPO un vertiginoso cuestionario de respuestas cortas de aquellos que –en la tradición del interrogatorio de Proust– pretenden esbozar al entrevistado: "perfilar", se diría en este gobierno. En honor a la verdad, no es nada fácil ser agudo en enero. Pero el diálogo veloz termina siendo útil para comprender qué clase de presidente hemos tenido desde el martes 7 de agosto de 2018: se lee allí su grandilocuencia de viejo libro de historia, su obsesión por definirse como un demócrata, su conservadurismo disfrazado de uribismo, su despechada animadversión por Santos, su impaciencia, de gerente que no olvida, con los opositores que jamás descansan. Pero sobre todo queda resumido el lío de fondo: su defensa del fiasco colombiano.



Una vez leído el cuestionario que digo, que a ratos suena a despedida y a legado, podría uno quedarse varado en el meme de este presidente declarado e hiperbólico: "El mayor crecimiento económico en 115 años", dice. Podría uno también, con aires de candidato presidencial en los tiempos del coaching, fijarse más en lo que nos une que en lo que nos separa: el peor sonido del mundo es, sin duda, "el de un zancudo cuando estoy durmiendo". Pero incluso en la respuesta más parodiada en las redes sociales –que su mayor defecto es "el perfeccionismo"– resulta obvio que más allá de su forma de ser, más allá de su terca visión de mundo y de su lealtad con tantas ideas trasnochadas, lo que ha sido y será un verdadero problema para todos nosotros es su insistencia en reeditar las políticas maniqueas e inescrupulosas que han conducido a que Colombia –no solo en la teoría sino en especial en la práctica– siga siendo este destino trágico: el lío ha sido entregarse en cuerpo y alma a una equivocación.

Desde sus primeras respuestas, que insisten e insisten en que la peste del covid es la peor noticia del año en un país de masacres, empieza uno a pensar que ya solo faltan siete meses para que llegue el domingo 7 de agosto. Pero luego, cuando habla de los jóvenes hipotéticos de los que hablan los políticos, de la "Paz con Legalidad" que suena al "Agua que moja" y del narcotráfico que según él es "el principal problema de Colombia", se hace evidente que una vez más hemos estado perdiendo el tiempo de varias generaciones en un gobierno anacrónico, negacionista, prohibicionista, militarista y reacio al diálogo. En honor a la verdad, de nuevo, Duque llama a Uribe "gran colombiano, estadista" sin imaginar que su mentor anda por ahí preguntándoles a las estatuas cómo era la patria antes de la "seguridad democrática". Pero lo peor del asunto es que haya seguido al pie de la letra esa peligrosa política –la guerra– que entrega a los ejércitos la responsabilidad del orden público.



No hay tregua. Nada para. Si la guerra en Arauca se ha desatado con furia, en una frontera que se disputan las disidencias, las guardias, las bandas de narcos y las guerrillas que viven de la falta de Estado y del fin de los canales diplomáticos, no es solo porque el mundo esté lleno de "sabandijas", ni porque haga falta "pie de fuerza", ni porque el negocio de la droga sea el karma del clasismo colombiano, sino porque el Gobierno insiste en la costumbre de jugarse la vida de todos por la certeza de que la guerra no es un asunto político. Es inevitable que, en el contexto del saboteo a la paz, de la megalomanía, del estallido social de banderas al revés y de la moneda más devaluada del mundo, uno se pregunte qué entiende el presidente por "perfeccionismo". Pero sea lo que sea es un perfeccionismo en el error.

RICARDO SILVA ROMEROwww.ricardosilvaromero.com

